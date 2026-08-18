Ad Eliopoli Summer 2026 un altro appuntamento con “Eliopoli tra le pagine”

Written by Redazione• 12:26 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Giovedì 20 agosto per la rassegna letteraria Eliopoli tra le pagine di Eliopoli Summer Festival, la regista e drammaturga Barbara Del Bono Idda presenterà ‘Storia prossima’ (Blu Atlantide ed.) di Dario Pontuale, con l’amichevole partecipazione della giornalista Stefania D’Echabur.

Con una scrittura forte e compassionevole allo stesso tempo, Pontuale racconta fatti storici che partono dallo scandalo della Banca Romana con le sue vicende di corruzione e malgoverno, l’assassinio di un innocente a seguito del tentato regicidio di Umberto primo e la violenta repressione di Stato sfociata nei moti popolari del 1898. Frutto di anni di studio, il libro di Pontuale restituisce appieno le figure di Turati, Anna Kuliscioff e Bissolati, mettendo però al centro la famiglia Picca e in particolare il giovane giornalista Sansone Picca e sua moglie Rosetta.

Dario Pontuale conferma con questo suo ultimo lavoro,la capacità di attualizzare il passato leggendovi il presente, già dimostrata in altri libri, ne citiamo qui uno per tutti, la sua fortunata monografia ‘La Roma di Pasolini’.

La sua lunga e premiata carriera di critico letterario, bibliotecario e scrittore gli conferiscono ormai il respiro del narratore maturo,decretandolo una delle voci più interessanti della panorama letterario nazionale.

L’incontro avrà luogo in piazza Antonio Madonna, Spazio Pandemonium, alle ore 22. Ingresso libero senza prenotazione.

Last modified: Agosto 18, 2026