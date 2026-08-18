Pisa festeggia i cento anni di Nara Sighieri

Written by Redazione• 12:01 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Comune di Pisa ha rivolto i propri auguri a Nara Sighieri in occasione del suo centesimo compleanno. A incontrarla nella sua abitazione è stato l’assessore Paolo Pesciatini, che le ha consegnato un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco Michele Conti.

Nata nel 1926 nella zona di San Biagio, Nara ha attraversato gli anni della guerra e ha cominciato a lavorare molto giovane, ad appena 13 anni. Inizialmente fu addetta ai telai in un’azienda con uno stabilimento nella zona della Fontina; successivamente lavorò in una ditta cittadina di terraglie.

A 19 anni sposò Antonio Manfredi e costruì a Pisa la propria famiglia, continuando nel tempo a dedicarsi al lavoro.

Ancora oggi Nara racconta con vivacità gli episodi della sua lunga vita e coltiva le sue grandi passioni: la danza e la lirica, con un affetto particolare per le opere di Giacomo Puccini.

Last modified: Agosto 18, 2026