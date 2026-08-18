La Fanfara dei Bersaglieri festeggia il Santo Patrono a Sasso Pisano

Written by Redazione• 12:32 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

SASSO PISANO – Sarà la Fanfara dei Bersaglieri di Siena in Congedo ad aprire, domenica 23 agosto, le celebrazioni in onore del Santo Patrono di Sasso Pisano. Un appuntamento particolarmente atteso che darà il via a due giornate di festa organizzate dalla Pro Loco “La Fumarola”, nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina.

La Fanfara sarà protagonista nel borgo a partire dalle ore 16.30 di domenica 23 agosto, portando a Sasso Pisano la tradizione, l’energia e il caratteristico repertorio musicale dei Bersaglieri. Un momento pensato per coinvolgere tutta la comunità e dare un’apertura speciale alle celebrazioni patronali.

La giornata proseguirà all’insegna della convivialità e della cultura, con un aperitivo nel borgo e, in serata, un appuntamento dedicato alla figura di San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario dalla sua morte. In collaborazione con l’Associazione culturale “Il Chiassino”, sarà proposta una selezione musicale tratta da “L’infinitamente piccolo” di Angelo Branduardi, opera interamente dedicata alla vita e alle opere del Santo Patrono d’Italia.

Le celebrazioni continueranno lunedì 24 agosto con un incontro dedicato alla storia di Sasso Pisano e della Toscana nell’Alto Medioevo. La dott.ssa Floriana Mauro presenterà il suo lavoro “Sasso Pisano longobarda – Indagini sulla storia della Toscana nell’Alto Medioevo”, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino le sue ricerche sul passato del territorio.

A seguire sarà proiettato il cortometraggio di Noemi Forti, “Acqua calda, acqua magica”, dedicato alle particolari caratteristiche delle acque e del patrimonio geotermico di Sasso Pisano.

La giornata si concluderà con un momento conviviale e, alle 21.00, con la tradizionale processione, che culminerà nella celebrazione della Santa Messa nella suggestiva chiesa di Sasso Pisano.

Un programma che unisce tradizione, musica, fede, storia e cultura, nel segno del Santo Patrono e della valorizzazione del borgo. Ma sarà soprattutto l’arrivo della Fanfara dei Bersaglieri di Siena in Congedo a rappresentare uno dei momenti più significativi e spettacolari dell’edizione 2026 delle celebrazioni, invitando residenti e visitatori a partecipare numerosi e a vivere insieme l’atmosfera di festa di Sasso Pisano.

Last modified: Agosto 18, 2026