Coppa Italia Frecciarossa. Il derby con la Fiorentina il 15 settembre al “Franchi”

La Lega Serie A ha reso noto il Tabellone completo e il programma delle gare dei Sedicesimi di Finale dell’edizione 2026-2027 della Coppa Italia Frecciarossa.
Il Pisa Sporting Club affronterà la Fiorentina nel match in programma martedì 15 settembre (ore 21) allo Stadio “Franchi”.
Come da regolamento, sfida in gara unica con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti; fino alle semifinali, infatti, è stato deciso di effettuare subito i tiri dal dischetto evitando i tempi supplementari.
Nel turno successivo la vincente della sfida tra Pisa e Fiorentina affronterà, in campo esterno, il Napoli.
Il quadro completo dei sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa
1/09/26 ore 18 Parma – Cremonese
1/09/26 ore 21 Torino – Monza
2/09/26 ore 16 Sassuolo – Frosinone
2/09/26 ore 18 Udinese – Venezia
3/09/26 ore 18 Palermo – Mantova
3/09/26 ore 21 Cagliari – Verona
15/09/26 ore 18 Genoa – SudTirol
15/09/26 ore 21 Fiorentina – PisaLast modified: Agosto 18, 2026