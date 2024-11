Inaugurato il nuovo Würth Store a Pontedera: un punto di riferimento per gli artigiani della provincia di Pisa

Written by admin• 2:01 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Würth Italia ha aperto un nuovo Würth Store in Via Salvo D’Acquisto 38 M, Pontedera (PI), consolidando la propria presenza sul territorio nazionale. Si tratta del secondo negozio dell’artigiano nella provincia di Pisa e del 13° in Toscana, in linea con il piano di espansione dell’azienda, che prevede l’apertura di nuovi punti vendita fino al 2025.

Il nuovo Würth Store occupa una superficie di oltre 300 metri quadrati e offre più di 5.000 prodotti pronti per la consegna, tra cui utensili elettrici e manuali, prodotti chimici tecnici, minuteria, materiali per l’edilizia, attrezzature antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro e molto altro. In aggiunta, i clienti possono avvalersi dei servizi Click&Collect (ordina online e ritira in negozio in 60 minuti) e ricevere consulenze tecniche specializzate dal personale del negozio.

Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia, ha dichiarato: “Con questa nuova apertura rispondiamo alla crescente domanda dei professionisti locali, continuando il nostro impegno nell’investire sul territorio per supportare le imprese con i nostri prodotti e servizi di alta qualità”.

Inoltre, il negozio di Pontedera è attivo su Facebook dove è possibile consultare foto dell’allestimento e scoprire le offerte in corso, visibili alla pagina www.facebook.com/WurthPontedera.

Last modified: Novembre 13, 2024