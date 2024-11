Presentata a Pisa la nuova edizione del “Codice di Giustizia Sportiva FIGC”

Written by admin• 2:36 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Mercoledì 13 novembre 2024, nella storica Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, è stata presentata la nuova edizione del “Codice di Giustizia Sportiva FIGC”, edito da Giuffrè Francis Lefebvre e curato da Giancarlo Viglione, avvocato patrocinante in Cassazione e responsabile dell’Ufficio Legislativo della Federcalcio.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Frida Scarpa, Assessore allo Sport del Comune di Pisa, Antonio Delfino, Direttore Comunicazione di Giuffrè Francis Lefebvre, Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa Sporting Club, Stella Frascà, Consigliere Nazionale della FIGC, e molti altri esponenti del mondo sportivo e giuridico.

La presentazione è stata organizzata in concomitanza con il progetto benefico “Metti in campo il cuore – 50 anni di Shalom”, che prevede una partita di calcio di beneficenza il 16 novembre 2024, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola in Madagascar e l’acquisto di un monitor per la risonanza magnetica per l’Ospedale di Cisanello. In occasione dell’evento, il Comune di Pisa ha anche deciso di donare copie del volume alle principali associazioni sportive della città.

Il “Codice di Giustizia Sportiva FIGC” è un’opera completa che raccoglie tutte le normative relative alla giustizia sportiva, integrando le regolamentazioni della FIGC, del CONI e le normative statali. Questa edizione aggiornata riflette l’evoluzione della giustizia sportiva, con un focus sulle riforme recenti, tra cui quelle del 2023 e del 2024, che includono modifiche significative come la legge sul vincolo sportivo e la riforma dello sport.

Nel suo intervento, l’Assessore Frida Scarpa ha sottolineato l’importanza di questa pubblicazione per il mondo dello sport locale, evidenziando il ruolo cruciale delle associazioni sportive nel comprendere e applicare correttamente le normative. Antonio Delfino ha poi evidenziato l’impegno di Giuffrè Francis Lefebvre nel supportare le realtà sportive locali e nell’offrire strumenti giuridici aggiornati e facilmente consultabili.

Giancarlo Viglione, autore del volume, ha spiegato come il Codice rappresenti uno strumento completo e fondamentale per chiunque operi nel settore sportivo, sia per gli addetti ai lavori che per gli appassionati di diritto sportivo. Con un indice analitico dettagliato, il volume permette una consultazione agevole delle principali norme che regolano il mondo dello sport e della giustizia sportiva federale.

La nuova edizione del Codice è, quindi, un’opera fondamentale per il mondo giuridico e sportivo, che arricchisce il panorama delle risorse disponibili per chi lavora nel settore e promuove la trasparenza e la coerenza nelle decisioni disciplinari.

Last modified: Novembre 13, 2024