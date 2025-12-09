Inaugurata al Giardino Scotto la nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne

Written by admin• 2:19 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – È stata inaugurata, martedì 9 dicembre, la nuova panchina rossa dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, collocata all’interno del Giardino Scotto, accanto all’area giochi. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Michele Conti, l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro, il questore Salvatore Barilaro, la garante delle persone detenute Valentina Abu Awwad, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Presenti anche Maria Caterina Conti dell’Ufficio scolastico provinciale, Silvia Cosci (Ust Cisl Pisa) e Isabella Fanti per Fidapa Pisa.

«Con questa panchina – ha dichiarato il sindaco Conti – vogliamo lasciare alla comunità un segnale concreto. Il contrasto alla violenza sulle donne deve essere quotidiano, non limitato al 25 novembre. Speriamo che chi attraversa questo parco colga il valore simbolico di questo gesto».

L’assessore Porcaro ha ricordato il significato educativo dell’installazione: «Una panchina rossa è un monito che parla a tutti. Averla accanto all’area giochi è una scelta precisa: i bambini di oggi saranno gli adulti di domani, ed è fondamentale crescere nel segno del rispetto e della parità. La targa con il numero 1522 vuole offrire un aiuto immediato a chi vive situazioni di violenza».

La panchina rientra nel programma di iniziative promosse dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sulla targa figurano la frase di Alda Merini «Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere», la scritta “Non sei sola”, il numero 1522 e la data simbolica 25 novembre 2025.

Last modified: Dicembre 9, 2025