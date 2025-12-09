Al Teatro Nuovo tornano le arti popolari: Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio in concerto, e un laboratorio dedicato a Pulcinella

Written by admin• 2:01 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La rassegna “Calendario Popolare – arti e culture dai territori”, curata da Francesco Salvadore, torna al Teatro Nuovo di Pisa con un doppio appuntamento dedicato alla musica e alle tradizioni del Mediterraneo.

Sabato 13 dicembre – ore 21.00

Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio porteranno sul palco un viaggio sonoro che celebra i 30 anni del progetto “Tamburi del Vesuvio”: un laboratorio musicale e culturale che intreccia tradizioni popolari mediterranee, ritmi ancestrali, contaminazioni e memorie in movimento.

Tra romanze, villanelle, moresche e ballate, accompagnate da tamburi, percussioni e voci, il concerto diventa un omaggio al mare, alla migrazione e alle radici condivise delle culture mediterranee. Una serata che promette energia, riflessione e pura festa.

Domenica 14 dicembre – dalle 11.00 alle 18.30

In programma il workshop “Uè Pullecenè – laboratorio voce-corpo-suono” condotto da Nando Citarella: un’immersione nella tradizione della Commedia dell’Arte, con un focus sul mito di Pulcinella, sulla Napoli del ’600–’700 e sulle sue musiche, gestualità e danze.

I partecipanti esploreranno pantomima, ritmo, vocalità e improvvisazione, riscoprendo il legame profondo tra corpo, voce e cultura popolare.

Il laboratorio è aperto a un massimo di 20 persone (quota di partecipazione 35€). Iscrizioni tramite il form nella sezione workshop del sito del Teatro Nuovo.

Biglietti e informazioni

I biglietti per lo spettacolo del 13 dicembre sono disponibili su Ciaotickets e al botteghino del teatro (mar 10–13, gio 16–19 e un’ora prima degli spettacoli).

Intero: 18€

Soci Coop & Convenzionati: 15€

Personale scolastico e Dipendenti UniPi: 13€

Studenti e Universitari: 10€

Soci UICPI: 15€ + accompagnatore gratuito

Teatro Nuovo Pisa

Piazza della Stazione 16, 56125 Pisa

Tel. 392 3233535

teatronuovopisa@gmail.com

