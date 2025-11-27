Sociale, “Bonus Tari Famiglie” e “Bonus Tari Giovani”: al via le domande. Per richiedere il contributo c’è tempo fino al 30 gennaio

Written by admin• 4:48 pm• Pisa, Attualità

PISA – Da venerdì 28 novembre alle ore 12, fino al 30 gennaio 2026 sarà possibile per i cittadini residenti nel Comune di Pisa presentare domanda per l’assegnazione dei contributi economici “Bonus Tari Famiglie” e “Bonus Tari Giovani” a parziale ristoro delle spese derivanti dalla TARI 2025 relativa all’abitazione di residenza.

Sulle due misure il Comune di Pisa ha messo complessivamente a disposizione 300mila euro, 25mila euro in più rispetto allo scorso anno. Ai beneficiari verrà assegnato un contributo economico fino ad un massimo del 60% di quanto dovuto e pagato nei termini per la tassa sui rifiuti (TARI) 2025 relativamente all’utenza domestica dell’abitazione di residenza.

Nel 2024 erano state 1.447 domande pervenute sui due bandi, di cui 1.227 accolte e ammesse al contributo.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno – l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno concreto nel garantire supporti e aiuti alle famiglie e giovani che devono affrontare i costi della TARI, rafforzando per il 2025, le misure di sostegno al reddito rivolti alle fasce più esposte. Oltre alle agevolazioni già previste dal regolamento comunale, domani usciranno due nuovi bandi, con uno stanziamento complessivo di 300mila euro di risorse comunali. Quest’anno abbiamo aumentato le risorse disponibili: dai 275mila euro stanziati nel 2024 siamo passati ai 300mila euro attuali. Un impegno rafforzato dall’attenzione alle esigenze e bisogni dei cittadini, che solo lo scorso anno ci ha permesso di accogliere più di 1.200 domande, garantendo così un aiuto concreto ad altrettante famiglie della nostra città“.

Requisiti. Per il “Bonus TARI famiglie” l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione 270mila euro. Per richiedere il contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 25.000,00 euro; essere intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, oppure essere residenti nella medesima abitazione in cui risulta essere iscritto l’intestatario TARI, ivi residente; aver provveduto al pagamento della tassa entro il termine di scadenza indicato nel bando.

Per il “Bonus TARI giovani” il budget a disposizione è di 30mila euro. Per richiedere il contributo bisogna essere in possessore dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 35.000,00 euro; avere una età inferiore a 36 anni, vale a dire non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data del 31/12/2025 così come ogni altro componente del proprio nucleo familiare o altro soggetto residente/occupante la medesima abitazione, corrispondente all’utenza TARI per cui si richiede il contributo; aver provveduto al pagamento della tassa entro il termine di scadenza indicato nel bando.

Domande. Per entrambi i bandi è possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il portale online del Comune di Pisa, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS, dalla pagina dedicata al Bonus al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-TARI-famiglie-e-giovani

Punti di facilitazione digitale. Si ricorda che per supportare i cittadini-utenti nella fruizione delle procedure informatizzate relative a contributi, bonus e accesso ai servizi comunali il Comune di Pisa mette a disposizione diversi punti di “Facilitazione digitale”: presso l’URP del Comune, prenotando online un appuntamento a questo link https://www.comune.pisa.it/prenota_appuntamento#/ oppure chiamando il numero 050 910320; presso il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep, in via Bonamici n. 8, su appuntamento chiamando il numero 050 7846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; presso il Punto Digitale Facile ANCoS, via Matteucci 36, da lunedì a giovedì, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18; presso il Punto Digitale Facile ASC attivato alle Officine Garibaldi via Vincenzo Gioberti 39, lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 18.00

Contatti. Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul bando, è possibile contattare il numero unico del Comune di Pisa 0507062 o scrivere a affari.sociali@comune-pisa.it.

Last modified: Novembre 27, 2025