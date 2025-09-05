In partenza anche i campionati di Prima e Seconda Categoria

Written by Leonardo Miraglia• 4:05 pm• Pisa, Bientina, Calci, Cascina, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Maria a Monte, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Terricciola, Tirrenia, Vecchiano, Volterra

Pisa (venerdì, 6 settembre 2025) — La Lega Nazionale Dilettanti ha emesso il calendario dei campionati di Prima e Seconda Categoria per l’annata 2025/2026; questi gli incontri della prima giornata, per quanto riguarda le squadre di Pisa e provincia, che si terrà domenica 21 settembre alle 15:30:

Prima Categoria – Girone A

Città di Capannori vs Migliarino Vecchiano (Stadio Comunale I Laghetti, Capannori)

(Stadio Comunale I Laghetti, Capannori) Calci 2016 vs Folgor Marlia 1905 (Stadio Comunale di Calci)

Prima Categoria – Girone B

Atletico Casini Spedalino vs Bellaria Cappuccini (Stadio Ado Nelli, Montemurlo)

(Stadio Ado Nelli, Montemurlo) Fornacette Casarosa vs Montagna Pistoiese (Stadio Comunale Piero Masoni, Fornacette)

vs Montagna Pistoiese (Stadio Comunale Piero Masoni, Fornacette) Maliseti Seano vs Stella Rossa (Stadio Aldo Nelli, Prato)

(Stadio Aldo Nelli, Prato) San Miniato vs Prato Nord (Stadio San Miniato loc. La Scala, San Miniato)

vs Prato Nord (Stadio San Miniato loc. La Scala, San Miniato) Staffoli vs Intercomunale Monsummano (Stadio Staffoli/Cerbaie, Staffoli)

Prima Categoria – Girone D

Donoratico vs Ponsacco 1920 (Stadio Comunale Bacigalupo, Donoratico)

(Stadio Comunale Bacigalupo, Donoratico) Forcoli Valdera 1921 vs Portuali Sorgenti (Stadio Comunale Brunner, Forcoli)

vs Portuali Sorgenti (Stadio Comunale Brunner, Forcoli) Geotermica vs Vada 1963 (Stadio Comunale Florentia, Larderello)

vs Vada 1963 (Stadio Comunale Florentia, Larderello) Pecciolese vs Atletico Etruria (Stadio Alfredo Pagni, Peccioli)

vs (Stadio Alfredo Pagni, Peccioli) Pomarance vs Capannoli San Bartolomeo (Stadio Comunale, Pomarance)

Seconda Categoria – Girone G

Atletico Cascina vs Pontasserchio (Stadio Comunale Redini, Cascina)

vs (Stadio Comunale Redini, Cascina) Aurora Montaione vs Crespina Calcio (Stadio Comunale Il Prato, Montaione)

(Stadio Comunale Il Prato, Montaione) Capanne Calcio 1989 vs La Corte (Stadio Valleverde Capanne, Montopoli Valdarno)

vs (Stadio Valleverde Capanne, Montopoli Valdarno) Castelfranco Calcio vs Corazzano (Stadio Comunale Martini, Castelfranco di Sotto)

vs (Stadio Comunale Martini, Castelfranco di Sotto) Pisa Ovest vs Porta a Lucca (Stadio Comunale Lello Saviozzi, Musigliano/Cascina)

vs (Stadio Comunale Lello Saviozzi, Musigliano/Cascina) Santa Maria a Monte vs Ponte a Cappiano (Stadio G. di Lupo, Santa Maria a Monte)

vs Ponte a Cappiano (Stadio G. di Lupo, Santa Maria a Monte) Sextum Bientina vs San Prospero Navacchio (Stadio Comunale, Bientina)

vs (Stadio Comunale, Bientina) Tirrenia vs San Romanese Valdarno (Stadio Marina di Pisa)

Seconda Categoria – Girone H

Castelnuovo Val di Cecina vs Riotorto (Campo sportivo Orsini, Castelnuovo Val di Cecina)

vs Riotorto (Campo sportivo Orsini, Castelnuovo Val di Cecina) Terricciola 1975 vs La Cantera Gabbro (Stadio Fonte delle Donne, Terricciola)

vs La Cantera Gabbro (Stadio Fonte delle Donne, Terricciola) Volterrana 2016 vs Forte di Bibbona Calcio (Stadio Romano Signorini, Volterra)

