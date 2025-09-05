In partenza anche i campionati di Prima e Seconda Categoria

Pisa (venerdì, 6 settembre 2025) — La Lega Nazionale Dilettanti ha emesso il calendario dei campionati di Prima e Seconda Categoria per l’annata 2025/2026; questi gli incontri della prima giornata, per quanto riguarda le squadre di Pisa e provincia, che si terrà domenica 21 settembre alle 15:30:
Prima Categoria – Girone A
- Città di Capannori vs Migliarino Vecchiano (Stadio Comunale I Laghetti, Capannori)
- Calci 2016 vs Folgor Marlia 1905 (Stadio Comunale di Calci)
Prima Categoria – Girone B
- Atletico Casini Spedalino vs Bellaria Cappuccini (Stadio Ado Nelli, Montemurlo)
- Fornacette Casarosa vs Montagna Pistoiese (Stadio Comunale Piero Masoni, Fornacette)
- Maliseti Seano vs Stella Rossa (Stadio Aldo Nelli, Prato)
- San Miniato vs Prato Nord (Stadio San Miniato loc. La Scala, San Miniato)
- Staffoli vs Intercomunale Monsummano (Stadio Staffoli/Cerbaie, Staffoli)
Prima Categoria – Girone D
- Donoratico vs Ponsacco 1920 (Stadio Comunale Bacigalupo, Donoratico)
- Forcoli Valdera 1921 vs Portuali Sorgenti (Stadio Comunale Brunner, Forcoli)
- Geotermica vs Vada 1963 (Stadio Comunale Florentia, Larderello)
- Pecciolese vs Atletico Etruria (Stadio Alfredo Pagni, Peccioli)
- Pomarance vs Capannoli San Bartolomeo (Stadio Comunale, Pomarance)
Seconda Categoria – Girone G
- Atletico Cascina vs Pontasserchio (Stadio Comunale Redini, Cascina)
- Aurora Montaione vs Crespina Calcio (Stadio Comunale Il Prato, Montaione)
- Capanne Calcio 1989 vs La Corte (Stadio Valleverde Capanne, Montopoli Valdarno)
- Castelfranco Calcio vs Corazzano (Stadio Comunale Martini, Castelfranco di Sotto)
- Pisa Ovest vs Porta a Lucca (Stadio Comunale Lello Saviozzi, Musigliano/Cascina)
- Santa Maria a Monte vs Ponte a Cappiano (Stadio G. di Lupo, Santa Maria a Monte)
- Sextum Bientina vs San Prospero Navacchio (Stadio Comunale, Bientina)
- Tirrenia vs San Romanese Valdarno (Stadio Marina di Pisa)
Seconda Categoria – Girone H
- Castelnuovo Val di Cecina vs Riotorto (Campo sportivo Orsini, Castelnuovo Val di Cecina)
- Terricciola 1975 vs La Cantera Gabbro (Stadio Fonte delle Donne, Terricciola)
- Volterrana 2016 vs Forte di Bibbona Calcio (Stadio Romano Signorini, Volterra)
Informazioni tratte da www.tuttocampo.it
di Leonardo MiragliaLast modified: Settembre 5, 2025