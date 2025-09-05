Written by Settembre 5, 2025 4:05 pm Pisa, Bientina, Calci, Cascina, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Maria a Monte, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Sport, Terricciola, Tirrenia, Vecchiano, Volterra

In partenza anche i campionati di Prima e Seconda Categoria

Pisa (venerdì, 6 settembre 2025) — La Lega Nazionale Dilettanti ha emesso il calendario dei campionati di Prima e Seconda Categoria per l’annata 2025/2026; questi gli incontri della prima giornata, per quanto riguarda le squadre di Pisa e provincia, che si terrà domenica 21 settembre alle 15:30:

Prima CategoriaGirone A

  • Città di Capannori vs Migliarino Vecchiano (Stadio Comunale I Laghetti, Capannori)
  • Calci 2016 vs Folgor Marlia 1905 (Stadio Comunale di Calci)

Prima CategoriaGirone B

  • Atletico Casini Spedalino vs Bellaria Cappuccini (Stadio Ado Nelli, Montemurlo)
  • Fornacette Casarosa vs Montagna Pistoiese (Stadio Comunale Piero Masoni, Fornacette)
  • Maliseti Seano vs Stella Rossa (Stadio Aldo Nelli, Prato)
  • San Miniato vs Prato Nord (Stadio San Miniato loc. La Scala, San Miniato)
  • Staffoli vs Intercomunale Monsummano (Stadio Staffoli/Cerbaie, Staffoli)

Prima CategoriaGirone D

  • Donoratico vs Ponsacco 1920 (Stadio Comunale Bacigalupo, Donoratico)
  • Forcoli Valdera 1921 vs Portuali Sorgenti (Stadio Comunale Brunner, Forcoli)
  • Geotermica vs Vada 1963 (Stadio Comunale Florentia, Larderello)
  • Pecciolese vs Atletico Etruria (Stadio Alfredo Pagni, Peccioli)
  • Pomarance vs Capannoli San Bartolomeo (Stadio Comunale, Pomarance)

Seconda CategoriaGirone G

  • Atletico Cascina vs Pontasserchio (Stadio Comunale Redini, Cascina)
  • Aurora Montaione vs Crespina Calcio (Stadio Comunale Il Prato, Montaione)
  • Capanne Calcio 1989 vs La Corte (Stadio Valleverde Capanne, Montopoli Valdarno)
  • Castelfranco Calcio vs Corazzano (Stadio Comunale Martini, Castelfranco di Sotto)
  • Pisa Ovest vs Porta a Lucca (Stadio Comunale Lello Saviozzi, Musigliano/Cascina)
  • Santa Maria a Monte vs Ponte a Cappiano (Stadio G. di Lupo, Santa Maria a Monte)
  • Sextum Bientina vs San Prospero Navacchio (Stadio Comunale, Bientina)
  • Tirrenia vs San Romanese Valdarno (Stadio Marina di Pisa)

Seconda Categoria Girone H

  • Castelnuovo Val di Cecina vs Riotorto (Campo sportivo Orsini, Castelnuovo Val di Cecina)
  • Terricciola 1975 vs La Cantera Gabbro (Stadio Fonte delle Donne, Terricciola)
  • Volterrana 2016 vs Forte di Bibbona Calcio (Stadio Romano Signorini, Volterra)

Informazioni tratte da www.tuttocampo.it

di Leonardo Miraglia

