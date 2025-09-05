Pisa, Ziello (Lega): manifestare è sacrosanto, bloccare stazione no: si applichi reato blocco ferroviario del dl sicurezza

Written by admin• 3:52 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Edoardo Ziello, Deputato della Lega.

“Manifestare è un diritto, bloccare i treni è intollerabile”

“Manifestare è un diritto sacrosanto, ma creare disagi a tutti gli altri cittadini – arrivando perfino a bloccare la circolazione ferroviaria, come accaduto a Pisa – è inaccettabile. Il decreto sicurezza, che ho sostenuto e votato con convinzione sia in commissione che in Aula, nasce proprio per contrastare questi comportamenti oltranzisti che danneggiano l’intera comunità. Il blocco della stazione ha provocato oltre due ore di ritardi ai convogli, facendo pagare il prezzo più alto a viaggiatori e pendolari che usano il treno per recarsi al lavoro“.

“Mi auguro che venga applicato con massima severità il nuovo reato di blocco ferroviario, previsto dal decreto appena approvato. Non è accettabile che molti cittadini debbano essere ostaggio di pochi”.

Lo dichiara Edoardo Ziello, deputato toscano della Lega.

