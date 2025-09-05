Written by Settembre 5, 2025 5:07 pm Pisa, Pontedera, Sport, Sport

III giornata di andata del girone B del campionato di serie C

Tra sabato 6 e domenica 7 settembre si giocherà la terza giornata di andata del campionato di serie C; questi i match del girone B che vede partecipare anche il Pontedera impegnato domenica 7 settembre alle 17:30 contro il Pineto allo stadio Mimmo Pavone e Alessandro Mariani di Pineto (TE):

Immagine tratta da www.tuttocampo.it

