Ciao mitico “Barbana”, figura storica del tifo ultrà pisano

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PISA- Una vera ecatombe! Dopo la scomparsa del “Tenco”, avvenuta qualche giorno fa, un’altra notizia luttuosa ha sconvolto l’ambiente della tifoseria nerazzurra e, in modo particolare, quello della Curva Nord: stamattina, all’età di soli 62 anni, è scomparso Piercarlo De Victoris, da tutti conosciuto come “Barbana”. Con lui scompare davvero una figura storica del tifo pisano. Lascia nel dolore i due figli e la madre novantenne.

di Maurizio Ficeli

Piercarlo si era sentito male qualche mese fa a causa di un infarto ed era stato ricoverato in ospedale. Tra l’altro, la Curva Nord, in occasione della gara con il Toro, gli aveva dedicato anche uno striscione: “Barbana tieni duro”. In seguito pareva che si fosse ripreso bene, poi stamani è stato ritrovato dai congiunti a letto privo di vita.

A me la notizia è stata data da Fabio Profeti, dei Pisani in Versilia, con cui suo figlio Tommaso lavora, e da Fabio Taccola, suo grande amico e compagno di sciarpa, oltre che di volontariato.

Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in questo momento sui social dei tifosi del Pisa. Personalmente sono rimasto basito alla notizia del lutto, in quanto conoscevo “Barbana” dall’inizio degli anni Ottanta, quando facevo parte dei “Rangers”, e lui è sempre stato un capo indiscusso della Curva Nord.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Piercarlo, la salma è esposta alle Cappelline del Commiato, a cura delle Onoranze Funebri Cascinesi, presso il cimitero di Cascina. La funzione funebre avrà luogo sabato 6 giugno, alle ore 15, presso la Chiesa Propositura di Cascina.

Anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al dolore generale, formulando ai familiari le più sentite condoglianze.

Riposa in pace, mitico “Barbana”: che la terra ti sia lieve e continua a tifare da lassù per il nostro amato Pisa.

Last modified: Giugno 5, 2026