Scritto da admin• 7:50 am• Pisa, Sport/Altro

PISA – Appuntamento da non perdere domenica 7 maggio con il “VI Trofeo di Tramontana” organizzato dal Pisa Ovest presso il campo sportivo di Barbaricina in Via del Capannone.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 14.15. A seguire la benedizione della bandiera della Magistratura dei Satiri e la cena boreale.

Last modified: Maggio 7, 2023