Il Vespa Club Pisa tra gli otto sodalizi più storici d’Italia

Scritto da admin• 10:40 am• Pisa, Attualità

PISA – Udine ha ospitato, per la prima volta, il congresso nazionale del Vespa Club d’Italia. Un appuntamento, giunto alla 75^ edizione, che ha richiamato in Friuli delegati da tutto il Paese, dalla Puglia alla Campania, dal Piemonte alla Liguria, dalla Toscana al Trentino Alto Adige.

In totale 124 i club rappresentati, tra presenti e delegati, che nell’arco di tutta la mattinata hanno seguito il congresso del Vespa Club Italia nel centro culturale delle Grazie. A dirigere i lavori è stato il vicepresidente Leonardo Pilati, con il presidente in carica, Roberto Leardi, che a causa di un grave lutto, non ha potuto essere presente, limitandosi a un breve saluto online. Durante il consesso sono stati premiati alcuni Vespa Club, tra questi quello di Pisa, che ha ricevuto il riconoscimento come sodalizio affiliato al Vespa Club d’Italia da oltre 50 anni.



“E’ stata un enorme commozione essere tra quelle otto realtà Vespistiche più vecchie d’Italia insieme a Ancona, Legnago, Milano, Roma, San Vincenzo, Todi e Verona. E pensare che oggi sono ben oltre 600 i Vespa Club affiliati con oltre 90.000 iscritti. Un ringraziamento al Presidente Carmelo Chiaramida del Vespa Club Udine ed a tutto lo staff per l’accoglienza e l’ottima organizzazione”, afferma Paolo Lazzerini presidente del Vespa Club Pisa.

Nel 2025 il congresso sarà ospitato nella città di Roma.

Last modified: Maggio 8, 2024