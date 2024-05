Un grande successo per la “Notte dei Musei”

Scritto da admin• 10:47 am• Pisa, Calci, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

CALCI – Grande successo per la “Notte dei Musei” da parte degli appassionati della storia, per visitare il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, conosciuto anche come la Certosa di Calci, in occasione dell’ormai consueto appuntamento con la Notte Europea dei Musei. Un’iniziativa patrocinata dal Consiglio Europeo, UNESCO e ICOM, per valorizzare l’identità Europea tramite il coinvolgimento di tutti i musei dell’UE.



Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa era aperto sabato 18 maggio gratuitamente dalle ore 19 fino alle 23, senza nessuna prenotazione, e si poteva vedere sia il Museo della Storia Naturale, che il nuovo Acquario. Un’esperienza bella per grandi e piccoli.

