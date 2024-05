Gestione della Posidonia spiaggiata: linee guida del Comune di Pisa

Scritto da admin• 10:38 am• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha istituito procedure per la gestione della Posidonia spiaggiata sul litorale pisano, firmate stamani dal dirigente dell’Ufficio Ambiente.

Rivolte ai gestori di stabilimenti balneari e altre attività, le linee guida mirano a gestire gli accumuli di alghe in rispetto alla normativa. Questo fenomeno naturale è comune nei paesi mediterranei e svolge un ruolo importante nella protezione delle spiagge dall’erosione.

L’obiettivo è gestire il materiale in loco o, se necessario, spostarlo in aree apposite, evitando il trasferimento in discarica. Sono specificate diverse opzioni di gestione, con priorità al mantenimento in loco o all’interramento del materiale, mentre in casi di incompatibilità con l’uso balneare, le biomasse possono essere rimosse e trattate come rifiuti urbani.

