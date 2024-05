Addio a Franchino, il leggendario cantastorie della Disco Music Italiana

Scritto da admin• 6:15 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Addio a Franchino, il popolare DJ e vocalist, noto come il ‘cantastorie della disco music’. Con la sua voce inconfondibile e iconica, ha rivoluzionato il clubbing italiano e ha accompagnato generazioni di giovani nel ballo, sia in Italia che all’estero.

Nato in Sicilia ma trasferitosi in Toscana, Francesco Principato, conosciuto come Franchino, iniziò la sua carriera come parrucchiere prima di dedicarsi alla musica negli anni ’80. Lavorando nelle discoteche, ebbe l’intuizione di affiancare i DJ e sovrapporre la sua particolare voce alle selezioni house e techno, creando un’atmosfera unica che lo rese famoso in tutta Italia.

Franchino divenne un protagonista nelle discoteche toscane, iniziando all’Isola d’Elba e proseguendo con successi in locali come l’Imperiale di Tirrenia, l’Insomnia di Ponsacco e il Jaiss di Empoli. La sua voce conquistò anche i dancefloor della Riviera Romagnola, dal Paradiso al Cocoricò, e di gran parte dell’Italia. La sua fama si estese all’estero, soprattutto nelle Baleari, con Ibiza in testa, e in tournée che toccarono vari paesi dell’America Latina, Nord America e Giappone.

Negli anni d’oro, Franchino collaborò con i DJ più importanti e famosi d’Italia del periodo, tra cui Mario Più, Ricky Le Roi, Gabry Fasano, Sandro Vibot e Francesco Farfa. Oltre alle performance live, Franchino si dedicò anche alla produzione di dischi, pubblicando il suo ultimo album, “C’era una volta”, l’11 marzo 2022. Durante il periodo del Covid, intratteneva i suoi follower con lunghe dirette musicali da casa, vivendo il motto “Vivere per vivere”.

