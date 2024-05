Scontro frontale auto – moto in Via Puccini

Scritto da admin• 9:07 am• San Giuliano Terme, Cronaca

SAN GIULIANO TERME – Scontro frontale automoto in via G.Puccini a San Giuliano Terme per un incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti P.A. di Pisa, Croce Rossa di Uliveto Terme e la Polizia Stradale.

Maggio 19, 2024