Vicenda Biancoforno. Ylenia Zambito (PD): “Presentata interrogazione al Senato”

Scritto da admin• 4:50 pm• Pisa, Politica

PISA – “La questione dei lavoratori e lavoratrici dell’azienda Biancoforno è molto seria, non permettere di farli riunire in assemblea è lesivo di diritti garantiti dalla nostra Costituzione, un fatto grave che non può e non deve essere trascurato, per questo presenterò rapidamente un’interrogazione al Senato per fare massima chiarezza sulla vicenda“. Lo afferma la senatrice del Partito democratico Ylenia Zambito.

“Intanto esprimo la mia piena vicinanza a chi lavora presso l’azienda di Fornacette, ai sindacalisti e alle sindacaliste della Flai-Cgil che stanno lottando per avere garantiti diritti che ancora oggi, purtroppo, molti lavoratori e lavoratrici vedono negarsi. Come ha ricordato anche il sindaco di Calcinaia Alderigi, stiamo parlando di una realtà della produzione del territorio che ha un ruolo molto importante per la Valdera e la provincia di Pisa, producendo su scala nazionale e impiegando oltre 200 dipendenti“.

Last modified: Maggio 18, 2024