Inaugurata la mostra “Donne dee. Studi di artiste” al Fortilizio della Cittadella

Written by Redazione• 1:36 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – È stata inaugurata venerdì 8 maggio al Fortilizio della Cittadella – Casa degli artisti pisani la mostra “Donne dee. Studi di artiste”, promossa dal Comune di Pisa, organizzata dal comitato Arte Donna e curata da Gianfalco Masini. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 24 maggio con ingresso libero e possibilità di accesso anche alla Torre Guelfa.

Alla presentazione hanno partecipato l’assessora alle pari opportunità del Comune di Pisa Frida Scarpa, il curatore della mostra e le artiste del comitato Arte Donna.

«Questa mostra rappresenta un percorso culturale ricco di sensibilità, linguaggi e tecniche differenti – ha dichiarato Frida Scarpa – affrontando attraverso l’arte temi legati all’identità femminile, alle pari opportunità e all’emancipazione».

L’esposizione raccoglie le opere più recenti delle artiste del comitato Arte Donna, tra pittura, scultura, fotografia e fiber art. Espongono Maria Pia Gerbi, Antonietta Capecchi, Ne Niki (Huguette Accossano), Paola Tombini, Monica Bartalini, Gabriella Gaudino, Gilda Cefariello Grosso e Simona Savarelli.

Il percorso si sviluppa sui diversi livelli del Fortilizio della Cittadella: al piano terra trovano spazio opere collettive, ritratti e materiali introduttivi; al primo piano sono esposte le opere dedicate al tema “Donne dee”, interpretazioni artistiche di figure femminili mitologiche; al secondo piano è allestita un’antologica collettiva caratterizzata da linguaggi e tecniche differenti.

La mostra sarà aperta giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, mentre sabato e domenica con orario 10-13 e 16-19.

Il comitato Arte Donna nasce nel 1978 con l’obiettivo di promuovere il dialogo culturale e artistico, mantenendo negli anni una particolare attenzione ai temi della contemporaneità e della condizione femminile.

Last modified: Maggio 8, 2026