Il tifo pisano spinge la squadra alla conquista di un prezioso pareggio a Marassi

GENOVA – Trasferta senza restrizioni, quella dei tifosi nerazzurri a Marassi, anche in virtù dell’amicizia di lunga data con la tifoseria del “Grifone”, anche se si sperava in una concessione più numerosa di tagliandi per la tifoseria giunta dalla città della Torre Pendente, non arrivata per i lavori che si stanno svolgendo in quel settore.

di Maurizio Ficeli

Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: Pisa end match

Presenti i tifosi dei gruppi della Nord, del Coordinamento di Liana Bandini, del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, di San Romano, Ponsacco, Pisani al Nord ed altri che in maniera autonoma hanno raggiunto il capoluogo ligure. Bello il colpo d’occhio creato dai tifosi nerazzurri nel settore loro riservato. Grande sventolio di bandieroni e bella sciarpata anche da parte genoana. Da parte pisana viene ricordato invece Maurizio Alberti. Prima del calcio di inizio è stato effettuato un minuto di silenzio in memoria delle vittime in Svizzera nel giorno di Capodanno. Inizia la gara e con essa la rumba del tifo nerazzurro :”Facci un gol, forza dai magico Pisa facci un gol!”seguita da un poderoso” FORZA PISA “.L’incitamento non conosce sosta:” Canta insieme a noi, la nostra fede è grande come il sole, magico Pisa Vinci per noi, noi non ti lasceremo mai!! Ma al 14′ Il Pisa va sotto con un gol di Colombo, ma il tifo pisano non si abbatte “Non ti arrendere mai, siamo sempre con te e mai ti lascerò”, seguito da il coro continuo e ritmato “Pisa, Pisa!!”.

Il popolo nerazzurro non smette di incitare alzando il grido “Forza Pisa lotta da ultras”. Il Pisa si getta alla ricerca del pari colpendo anche una traversa mentre I tifosi cantano “La curva nord vuole vincere!!”. Al 38’il Pisa pareggia con Leris ed il settore pisano canta ed esulta di gioia cantando l’inno del Pisa,seguito da “Ale’ Pisa ale’, segna un altro gol, conquista la vittoria, conquistarla per noi!!”. Finisce il primo tempo sul risultato di 1 a 1 e i tifosi accompagnano la squadra negli spogliatoi con il coro “Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai!!”

Inizia la ripresa ed il tifo pisano riprende più poderoso di prima:”Quando il Pisa scende in campo, più forte batte il mio cuor ed io ci perdo la voce, perché è il mio unico amor!!” seguito da “Sempre insieme a te, Pisa Sporting Club”. La gara si mantiene sul pari mentre la tifoseria nerazzurra canta:”Nerazzurri ale!!” rimando lo slogan “Tutta la curva deve cantare, perché il Pisa ha bisogno di noi!!”. IL Pisa conquista un prezioso pareggio, gran festa finale ed ora sotto con il Como!!

