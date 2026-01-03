Alberto Gilardino: “Abbiamo fatto una buona gara, bravi ad andarla a riprendere”

Written by Antonio Tognoli• 5:35 pm• Pisa SC

GENOVA – Il mister del Pisa Alberto Gilardino analizza il pareggio del Luigi Ferraris ottenuto contro il Genoa, sua ex squadra

“Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo mantenuto le distanze, venire qui a Genova, mantenere le distanze e andare a riagguantare la gara non era facile. Il gol che abbiamo subito è sicuramente evitabile. Per quanto riguarda la scelta tra Albiol e Caracciolo l’ho fatto guardando gli allenamenti e i prossimi impegni ravvicinati che abbiamo. Bonfanti e Albiol sono usciti per problemi muscolari, sono da valutare spero non siano infortuni lunghi. La crescita della squadra è costante, c’è qualche difetto, ma vorrei pensare più ai pregi che ha questo gruppo. Abbiamo a disposizione 60 punti da qui alla fine e dobbiamo andare a prenderci più punti possibile già da martedì contro il Como. Matteo Tramoni era una scelta che avevo a disposizione, ma gli infortuni occorsi non hanno permesso il suo ingresso, ci sarà occasione per lui contro il Como. Ringrazio il mondo Genoa e il pubblico genoano, nutro grande affetto per la gente genoana sicuramente da me ricambiata”.

