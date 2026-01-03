Daniele De Rossi: “Nel nostro momento migliore abbiamo smesso di giocare”

Written by Antonio Tognoli• 5:26 pm• Pisa SC

GENOVA – Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi analizza il pareggio tra Genoa e Pisa nel dopo gara del Ferraris.

“In questi giorni abbiamo lavorato bene e nel primo tempo non avevamo inziato male, ma nel momento del vantaggio abbiamo smesso di giocare. Una gara sporca che il Pisa è abituato a giocare più di noi. Il Pisa è una squadra che fa giocare male tante squadre, molto verticale, molto fisica, lo ha fatto con Inter, Lazio e Juve e tanto anche oggi con noi“

“Dobbiamo migliorare, prima abbiamo fatto otto punti. Io sono sempre preoccupato, sapevo che sarebbero arrivati questi momenti, le sconfitte non fanno mai bene e lasciano strascichi“.

