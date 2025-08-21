Il teatro di Animali Celesti torna a Coltano

Written by admin• 11:33 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

COLTANO (PISA) – Quest’anno ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile presenta a Coltano un programma differenziato su due progetti distinti: ALTRE VISIONI, campus residenziale inclusivo tra artisti, utenti dei servizi socio sanitari, studenti, allievi ecc. e RICERCA & REPERTORIO progetto realizzato in base al bando MIC per l’accessibilità degli artisti disabili.

I due progetti rispondono a diverse esigenze: il primo pone la formazione al centro di processi di ricerca teatrale che includono artisti professionisti e persone svantaggiate (utenti psichiatrici, immigrati, persone con disturbi di comportamento e marginalità sociali), mentre il secondo crea migliori condizioni di accessibilità a professionisti

disabili attraverso residenze e scambi di ospitalità, poetiche e pedagogie tra compagnie affini operanti su tutto il territorio nazionale.

Il programma dei due progetti prevede di alternare, da mattina a notte, laboratori, stage, incontri, studi di messa in scena e spettacoli. In questa prospettiva le attività iniziano sabato 30 agosto presso il Circolo Arci di Coltano con LUCIGNOLI opera con

cui ANIMALI CELESTI inaugura il progetto RICERCA & REPERTORIO basato sull’ospitalità e lo scambio di residenze e visioni tra compagnie che condividono collaborazioni e sguardi nati dall’ascolto delle fragilità che abitano le periferie del nostro tempo. Il progetto ha visto la presenza della compagnia pisana in numerose città e ora, a Coltano, dopo l’anteprima di LUCIGNOLI, che sarà replicato anche domenica 31 agosto sempre alle ore 21,30 al Circolo Arci il programma prosegue al Parco delle Biodiversità/Il Nuovo Fontanile con Carovana SMI che venerdì 6 settembre alle

ore 21,30 propone la performance Las Muchas con la presenza internazionale di Mariantonia Oliver; sabato 6 settembre sempre alle 21,30 il Teatro Scientifico di Verona presenta Yesterday l’ultimo gioco e domenica 7 settembre dalle 17,30 alle 19,30 presso la Villa Medicea Teatro del Lemming presenta Attorno a Troia Aeneas per

chiudere con Accademia della Follia di Trieste che alle 18,30 di domenica 7 al Parco delle Biodiversità presenta Quelli di Basaglia a 180°



ALTRE VISIONI controfestival di teatro nei boschi di Coltano rinnova il campus residenziale di ricerca e sperimentazione artistica che ogni anno propone esperienze di teatro in natura, con laboratori, stage, incontri, opere e studi di messa in scena rivolti a studenti universitari, giovani attrici/attori, utenti dei servizi socio sanitari, immigrati, persone fragili o a rischio di marginalità sociale. L’ottava edizione del progetto si inaugura con LA SAGRA DEGLI DEI SMARRITI proposta da ANIMALI CELESTI al Parco delle Biodiversità da martedì 2 a giovedì 4 settembre giorno in cui alle ore 15 si svolgerà anche l’incontro NUTRIMENTI / I VOLTI DELLE FOLLIA condotto da due psichiatri, Mario Betti e Annibale Fanali e dal filosofo Alfonso Maurizio Iacono. Dal 5 al 7 settembre, dalle ore 9,30 alle 13.15 al Parco delle Biodiversità si svolgeranno i laboratori teatrali del progetto MAESTRI E MARGHERITE condotti a staffetta

da tutti gli artisti presenti mentre dalle ore 15 alle 16,45 si potranno frequentare tre stage: L’OMBRA condotto da Ornella D’Agostino, Satyamo Hernandez e Alessandro Garzella; IMMERSIONI condotto da Serena Gatti Azul Teatro e SOGLIE condotto da Ilaria Bellucci. Il programma giornaliero prevede dalle 16,50 alle 18,20 AGORA’ / OLTRE GLI SGUARDI un incontro di riflessione sul senso del così detto teatro sociale realizzato con la partecipazione di Lucio Argano, Leonardo Delfanti e Andrea Pocosgnich. A seguire un nutrito programma di performance: LABORATORIO METAMORFOSI TEATRO 19 – MACBELLUM venerdì 5 settembre ore 18,30 presso il Parco delle Biodiversità/Il Nuovo Fontanile; TEATRO DELL’ASSEDIO – FEMMINILE SOVRAESTESO venerdì 5 settembre ore 23,00 presso il Parco delle Biodiversità/Il Nuovo Fontanile; DOGs GEOMETRIA DELLE NUVOLE – ZONA D’UTOPIA sabato 6 settembre ore 18,30

presso il Parco delle Biodiversità/Il Nuovo Fontanile; ANIMALI CELESTI sabato 6 settembre alle ore 23 presso Caffè House INVISIBILE; FONDAZIONE EMILIA BOSIS ERO ALICE domenica 7 settembre ore 21,30 presso il Parco delle Biodiversità/Il Nuovo Fontanile; MODERN ART COLLECTIVE presenta KIMAOSAMBA domenica 7 settembre ore 23,00 presso il Parco delle Biodiversità/Il Nuovo Fontanile. Il progetto vede il sostegno di MIC, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Clinica Psichiatrica Università di Pisa, Unicoop Firenze sez. soci Pisa e la collaborazione

della Pro Loco di Coltano, Il Nuovo Fontanile, Cavalieri Consapevoli, Bambini e Cavalli, Teatri delle differenze, AEDO, Geometria delle Nuvole, Teatro dell’Assedio, Circolo Arci di Coltano.



PER INFO E PRENOTAZIONI scrivi a: info@animalicelestiteatrodartecivile.it

ISCRIZIONE AL CAMPUS: accesso a tutti gli eventi laboratoriali e stage dal 4 al 7 settembre spettacoli esclusi 45,00

euro

ISCRIZIONE GIORNALIERA AL CAMPUS: accesso a tutti gli eventi laboratoriali e stage di una giornata spettacoli

esclusi 20,00 euro

BIGLIETTO singolo 10,00 euro per Lucignoli, La sagra degli dei smarriti, Macbellum, Yesterday, Quelli di Basaglia a

180°

BIGLIETTO singolo 5,00 euro per Invisibile, Attorno a Troia_Aeneas, Ero Alice, Femminile sovraesteso,

Kimaosamba, Zona d’utopia

