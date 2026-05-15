L’Ambulatorio Mobile ANT torna a Pisa: 48 visite gratuite per la prevenzione oncologica

Written by Redazione• 12:17 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Ambulatorio Mobile della Prevenzione di Fondazione ANT è tornato a Pisa grazie al sostegno di Banco Fiorentino – Credito Cooperativo, che ha rinnovato il proprio impegno al fianco della fondazione per offrire ai cittadini due giornate gratuite dedicate alla prevenzione oncologica.

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto della presenza di ANT sul territorio pisano, dove dal 2024 è attiva una giovane delegazione impegnata sia nella prevenzione oncologica gratuita sia nell’assistenza domiciliare specializzata ai malati di tumore. Dallo scorso dicembre è inoltre operativo anche il servizio gratuito di assistenza psicologica per pazienti oncologici, familiari e caregiver.

Il 14 e 15 maggio l’Ambulatorio Mobile ANT ha fatto tappa in piazza dell’Arcivescovado con il Progetto Melanoma e il Progetto Tiroide, mettendo a disposizione complessivamente 48 visite gratuite per i cittadini di Pisa e provincia. Le visite dermatologiche, supportate dalla dermatoscopia, erano dedicate alla diagnosi precoce di lesioni sospette, mentre il progetto dedicato alla tiroide ha previsto controlli ecografici gratuiti.

«Dal 2007 al 31 dicembre 2024 abbiamo visitato in Toscana oltre 45mila persone – spiega Pietro Augello, delegato ANT di Pisa –. La collaborazione con Banco Fiorentino, attiva da nove anni, è fondamentale per diffondere una cultura della prevenzione accessibile a tutti. Siamo particolarmente orgogliosi che quest’anno la banca abbia scelto di sostenere una tappa anche nella nostra città».

Fondazione ANT affianca all’assistenza domiciliare oncologica gratuita i progetti di prevenzione dal 2004. Sul territorio nazionale, dall’avvio delle campagne, sono stati effettuati gratuitamente oltre 288mila controlli in 91 province italiane.

Per informazioni sulle attività ANT a Pisa la sede della delegazione si trova in via Garibaldi 33. Tutti gli appuntamenti dedicati alla prevenzione in Toscana sono consultabili sul sito ANT.

Last modified: Maggio 15, 2026