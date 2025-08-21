Musica tra romanticismo e Classicismo: concerto al Museo di San Matteo

Written by admin• 11:56 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Prosegue la rassegna “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa”. Dopo l’anteprima di luglio, sabato 23 agosto alle 16:30 il chiostro del Museo Nazionale di San Matteo ospita un nuovo appuntamento di grande qualità.

Sul palco l’Orchestra da Camera Fiorentina con i suoi 40 elementi, diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta e con Leone Pini al violino solista. Il concerto, dal titolo “Un grande viaggio tra Romanticismo e Classicismo”, propone un programma di forte impatto emotivo: in apertura il celebre Concerto per violino in re maggiore di Čajkovskij, seguito dalla travolgente Settima Sinfonia di Beethoven, definita da Wagner “l’apoteosi della danza”.

La rassegna, promossa dai Musei Nazionali di Pisa con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del MiC e della Fondazione Pisa, trasforma i musei cittadini – Palazzo Reale, San Matteo, Museo delle Navi Antiche e Certosa di Calci – in luoghi dove musica, danza e arti visive si intrecciano per offrire esperienze suggestive e immersive.

Biglietti: €5 con ingresso al museo incluso. Abbonamento: €35 per tutti gli eventi e accesso illimitato ai Musei Nazionali di Pisa per un anno.

Info e programma: www.musicaedanza.it

Biglietti disponibili alle biglietterie dei musei e su App Musei Italiani.

Last modified: Agosto 21, 2025