Beppe Signori, Raffaele Latrofa e Frida Scarpa a “Venerdì da Star”

10:21 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

CALAMBRONE – Nel Talk show “Venerdì da Star” venerdi 22 agosto ore 22 da Massimo Marini arriva Giuseppe Signori insieme all’ ex vicesindaco e attuale presidente dell’autorità di sistema portuale del Tirreno centro settentrionale che comprende Civitavecchia Fiumicino e Gaeta ing. Raffaele Latrofa da poco nominato, l’assessore allo sport Frida Scarpa e l’imprenditore Armando Mangini di Magazzini Mangini a Terricciola.

Giuseppe Signori ex calciatore attaccante, vicecampione del mondo 1994 con la nazionale italiana, decimo marcatore di sempre della Nazionale con 188 gol, 3 titoli di capocannoniere con la Lazio, 2 volte capocannoniere in Coppa Italia e inserito due volte nella top 25 del Pallone d’oro mondiale nel 1993 e 1994.

Parleremo della sua carriera e anche del suo libro uscito nel 2022 per “Sperling & Kupfler” dal titolo “Fuorigioco”, perde solo chi si arrende che ripercorre la sua vicenda personale nella quale nel 2011dove fu arrestato per calcio scommesse, salvo poi uscirne con sentenze che “il fatto non sussiste” e che solo nel 2021 dopo 10 anni fu riabilitato dalla FIGC. Una vicenda umana oltre che sportiva molto difficile da affrontare per chiunque e nella quale Giuseppe Signori vuole spiegare come si puo affrontare per uscirne.

