Mario Beretta ospite al Centro sportivo di San Piero a Grado

PISA – Il Pisa Sporting Club ha ospitato nella mattinata di giovedì 27 novembre al Centro Sportivo di San Piero a Grado il tecnico Mario Beretta, Docente della Scuola Allenatori del Centro Federale di Coverciano.

Mario Beretta ha assistito all’allenamento del gruppo nerazzurro intrattenendosi con il Presidente Giuseppe Corrado, il Direttore Generale Giovanni Corrado e il Direttore Sportivo Davide Vaira prima di incontrare e salutare il suo ex allievo Alberto Gilardino, assieme a tutto il resto dello staff tecnico nerazzurro.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sporting Club

Last modified: Novembre 27, 2025