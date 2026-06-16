Il Radunaccio torna a Vicopisano

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Il 19 e 20 giugno 2026, festival di canto corale di tradizione orale al Circolo ARCI L’Ortaccio

VICOPISANO – Il 19 e 20 giugno 2026 Vicopisano ospita Il Radunaccio, festival di canto corale popolare organizzato da Canto rovesciato APS e dal Circolo ARCI L’Ortaccio, con la partecipazione attiva di Or’Coro e il patrocinio del Comune di Vicopisano. Due giorni di seminari, concerti itineranti, spettacoli, con cinque cori provenienti da tutta Italia e dalla Spagna.

Venerdì sera alle 21 apre Fio Azul, performance del Collettivo Rosario guidata da Charles Raszl (chitarrista e compositore già membro dei Barbatuques). Uno spettacolo di body music (il corpo come unico strumento) che traccia un percorso tra Brasile, Africa e Italia coinvolgendo attivamente il pubblico. Ingresso a offerta libera.

Sabato mattina, dalle 11:00 alle 13:00, quattro seminari di canto in contemporanea, aperti a tutti: Rusò Sala guida un laboratorio di canti popolari iberici e sefarditi con arrangiamenti polifonici originali; le Giambellissime di Milano esplorano il canto come pratica collettiva e politica; Valentina Turrini porta i canti di tradizione orale dell’Emilia, con attenzione all’ascolto e al movimento; gli Echi d’Osteria propongono un approccio informale alla tradizione del Nord Italia, legato alla pratica del canto spontaneo. Iscrizione consigliata, offerta libera a favore di chi conduce.

Nel pomeriggio prende il via il Cor/teo, il concerto itinerante per le strade del centro storico: cinque tappe, cinque palchi, i cori che si alternano davanti al pubblico in cammino. A guidare la sfilata I Fiati Sprecati di Firenze. In scena: Or’Coro (Vicopisano), Le Giambellissime (Milano), In Cantamenti (Bologna), Echi d’Osteria (Piacenza) e il Cor del Convent de Pontós (Catalogna).

La serata prosegue con la cena sociale all’Ortaccio e si chiude alle 21:30 con il Balfolk dal vivo dei Di Terra in Terra, guidato da Paolo Pasqualetti: danze etniche europee aperte a tutti, senza esperienza necessaria.

Last modified: Giugno 16, 2026