Nella Chiesa di San Biagio si presenta il saggio dedicato a Don Alberto Zanini

Written by Redazione• 6:49 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nella Chiesa di San Biagio, giovedì 18 giugno alle ore 18.30 si presenta il saggio di Marcello Lippi dedicato a Don Alberto Zanini PARLAMI DI ALBERTO (dreamBOOK edizioni).

Ne parleranno:

Marcello Lippi, autore del saggio

Don Tiziano Minnucci, parroco di San Biagio

Pierluigi Castagneto, insegnante e giornalista

Stefano Mecenate, giornalista e editore.



Testimonianze di:

Anna Riccardi

Marco Scalari

Interventi musicali:

Coro don Alberto Zanini Pisa

M° Massimo Gelichi (organo)

Ci sono mille modi per raccontare la vita e le opere di una figura significativa per una comunità com’è stato don Alberto Zanini: Marcello Lippi ha scelto la via di una narrazione all’interno della quale la realtà si unisce ad una “realtà parallela”, quella del suo cammi­no personale verso la scoperta di se stesso attraverso la conoscenza delle parole e delle opere di Zanini.

Così ci descrive il modo con cui ha voluto raccontarci di don Alberto Zanini.

“Un vecchio scrittore viene invitato da un’a­mica ad un viaggio spirituale alla ricerca di un giovane sacerdote morto drammatica­mente a 36 anni. Pensando che nulla avven­ga per caso e che la vita sia mossa da un pia­no provvidenziale che, se seguito, conduce alla piena realizzazione di sé ed alla felicità, lo scrittore, incuriosito, si mette alla ricerca di questo sacerdote, convinto che le anime grandi rimangano vicine ai viventi anche dopo la morte. Si reca dunque nei posti dove ha vissuto e raccoglie le testimonianze di chi lo ha conosciuto. L’esperienza gli cambia profondamente la vita e, tramite un angelo che gli appare più volte, come per guidarlo, arriva ad incontrarlo. Ogni testimonianza è spunto di approfondimento esistenziale, ogni incontro uno stimolo per andare oltre, considerando la realtà come costante epifa­nia del divino e benefico richiamo alla felici­tà. Per lo scrittore tutto è segno, rimando ad un più in là che deve rivelarsi: è nella ricerca che sta la piena realizzazione di sé”.

Alberto Zanini nasce a Monterosso al Mare (Sp) il 2 Ottobre 1956.

Nel 1968 la famiglia si trasferisce a Ge­nova e Alberto studia al Liceo Classico dell’Istitu­to Vittorino da Feltre dei Padri Barnabiti.

Non ama la vita cittadina e s’impegna molto nel­lo sport, il canottaggio, presso la società Rowing Club. Quando è libero dagli impegni scolastici torna volentieri a Monterosso ritrovando qui in­teressi e amicizie. Nell’ultimo anno di liceo sco­pre la passione per la montagna andando in cam­peggio con alcuni suoi compagni di classe.

A scuola, attraverso il suo professore di Inglese, Padre Bianchi, incontra il movimento di Comu­nione e Liberazione e partecipa alle riunioni or­ganizzate con gli studenti universitari. Aderisce al movimento nel 1973 dopo una vacanza comuni­taria a Prato sopra la Croce.

Nel 1974 si iscrive alla facoltà di Lettere dell’Uni­versità di Genova.

Il 7 Ottobre 1976 entra in Seminario a Sarzana (Sp) e continua i suoi studi a Pisa dove si laurea nel 1990

Viene ordinato sacerdote dal Vescovo Monsignor Siro Silvestri il 13 Giugno 1981 a Monterosso. Fino al giugno 1984 è vicario parrocchiale della chiesa di Nostra Signora della Salute a La Spezia, poi è trasferito come parroco a Maissana in Val di Vara fino al marzo 1987, quindi arciprete a Ver­nazza dal 7 maggio dello stesso anno.

Insegnante di religione all’Istituto Magistrale di La Spezia, poi al Liceo Scientifico e infine al Li­ceo Classico e Scientifico di Sarzana, è responsa­bile di Gioventù Studentesca a La Spezia e degli universitari di Comunione e Liberazione di Pisa.

Muore il 20 marzo 1992 a seguito di un inciden­te sulle Alpi Apuane durante una gita con alcuni amici della comunità.

É sepolto nel cimitero di Monterosso.

Last modified: Giugno 16, 2026