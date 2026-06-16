Incendio Delca. PER VOI: “Vicenda che non nasce oggi. Tutelare ambiente, cittadini e lavoratori. Evitare quell’insediamento in quell’area. Cascina faccia la sua parte”

Written by Redazione• 5:44 pm• Cascina, Attualità, Attualità, Politica, Politica, Vicopisano

VICOPISANO/CASCINA – “La vicenda Delca, dopo il rogo di Vicopisano e le proteste di cittadini e lavoratori, non può essere liquidata né con l’allarmismo né con la minimizzazione e pone un tema più generale di sicurezza industriale per tutto il territorio“. Così, in una nota, la lista civica cascinese PER VOI, che prosegue: “Le cronache di questi giorni raccontano una richiesta molto chiara: verità, controlli, trasparenza, tutela della legalità, della salute e del lavoro. I lavoratori e i cittadini hanno chiesto pubblicamente risposte sulle cause dell’incendio, sulle responsabilità, sui piani di emergenza e sulle conseguenze per il territorio. A Vicopisano si è parlato anche di una commissione consiliare aperta e di un coordinamento tra sindaci e Regione. Anche Cascina deve fare la propria parte“.

A questo proposito la capogruppo di PER VOI Bice Del Giudice sottolinea: “Non siamo per i toni catastrofisti e lo sciacallaggio politico, tipico di chi si trova sempre pronto a puntare il dito sulle istituzioni, ignorandone il funzionamento, ma è successa una cosa molto seria e guai a sottovalutare le preoccupazioni di cittadini e lavoratori, che vanno prese sul serio fino in fondo. Cascina è un territorio limitrofo e in queste ore molte persone ci hanno espresso domande e timori legittimi. A queste domande la politica deve rispondere con fatti e impegni. Prima di tutto occorre pieno sostegno alle forze dell’ordine e agli inquirenti perché si faccia completa luce su quanto accaduto. È interesse di tutti conoscere cause, eventuali responsabilità, rispetto delle prescrizioni, adeguatezza dei piani di emergenza e ricadute ambientali. La vicenda Delca non nasce oggi e proprio per questo servono risposte complete e verifiche puntuali. In secondo luogo – prosegue Del Giudice – questa vicenda pone una questione più ampia che riguarda non solo Vicopisano ma tutta l’area pisana e la Valdera: qual è oggi la mappatura degli impianti industriali a rischio? Quali sono i livelli di controllo, monitoraggio e informazione ai cittadini? Quali protocolli esistono in caso di incidente rilevante perché non si traduca in disastro ambientale? Sono domande di buon senso, non è allarmismo. Come pensiamo che sia di buon senso evitare che, visti i precedenti, quello stabilimento sia reinsediato in quell’area e, in generale, in aree a rischio per la salute dell’ambiente e delle nostre comunità. La sicurezza ambientale si affronta con trasparenza istituzionale, dati accessibili e coordinamento tra Comuni, Asl, Arpat, Regione e Prefettura. Come PER VOI, chiederemo che anche Cascina faccia la propria parte, sostenendo ogni percorso utile di chiarimento e promuovendo un confronto pubblico serio su prevenzione, monitoraggio dei rischi e tutela della salute. È fondamentale inoltre garantire adeguate forme di sostegno e ammortizzatori sociali ai lavoratori dello stabilimento e alle loro famiglie. Perché difendere il territorio significa proteggere insieme ambiente, cittadini e lavoratori” conclude la capogruppo di PER VOI.

Last modified: Giugno 16, 2026