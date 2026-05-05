“Il Quartiere del futuro”: nuovo incontro a Porta a Lucca mercoledì 6 maggio

Written by Redazione• 4:31 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Prosegue il percorso di ascolto e confronto promosso dall’amministrazione comunale con la campagna “Il Quartiere del futuro per la città che cambia”. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 18.00, presso le scuole Mazzini, ed è dedicato ai quartieri di Porta a Lucca, Gagno e I Passi.

L’iniziativa coinvolge direttamente il sindaco e gli assessori, con l’obiettivo di raccogliere idee, richieste e proposte dei cittadini sui temi più rilevanti per i diversi quartieri.

Il calendario proseguirà nelle settimane successive con altri incontri: mercoledì 13 maggio alla Stazione Leopolda per Porta a Mare, Sant’Antonio, San Martino, La Cella e Porta Fiorentina; martedì 19 maggio al circolo Acli di San Piero per San Piero a Grado e La Vettola; infine martedì 26 maggio nella sala parrocchiale di Putignano per Riglione, Oratoio, Putignano, Ospedaletto e Coltano.

Nelle settimane scorse la campagna ha già fatto tappa in numerosi quartieri cittadini, registrando una partecipazione attiva della cittadinanza e confermando l’importanza del dialogo diretto tra istituzioni e territorio.

Last modified: Maggio 5, 2026