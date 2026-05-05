Viale delle Piagge, cede un tiglio per il maltempo: nessun ferito

PISA- Le piogge della notte hanno causato la caduta di un tiglio sul viale delle Piagge, all’altezza dell’inizio di via Mariscoglio.
Secondo le prime verifiche, l’albero ha ceduto alla base del tronco a causa di una significativa perdita di resistenza meccanica, dovuta a fenomeni di marciume localizzati nella zona del colletto. La degradazione dei tessuti legnosi in questo punto critico ha compromesso la stabilità della pianta, provocandone il collasso strutturale.
La chioma, invece, non presentava anomalie evidenti e risultava apparentemente sana.
La caduta è avvenuta in prossimità del marciapiede, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.Last modified: Maggio 5, 2026