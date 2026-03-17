Il PSI dopo la nota del pd di Cascina

Written by Redazione• 4:53 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Segreteria del PSI Cascinese che risponde alle parole del Segretario del PD Cascinese Giovanni Russo.

“Russo ha lanciato una “scomunica” contro i socialisti rei di scegliere un accordo programmatico con una Lista Civica, con il piglio dello smemorato dichiarando cose non vere, puntualizza con parole di verità“.

“Non è vero che i Socialisti oggi siedono in consiglio comunale grazie ai voti raccolti dalla coalizione a guida egemonica del Pd locale infatti il nostro consigliere era candidato a Sindaco in una coalizione con i Cinque Stelle e lista civica e sarebbe entrato in consiglio anche senza l’apparentamento con il sindaco Betti: è vero invece che il Sindaco del PD ha usufruito per essere eletto al ballottaggio dei voti della coalizione a cui abbiamo partecipato quindi anche dei voti dei Socialisti, risultando dal primo turno di essere un sindaco minoritario nella città di Cascina“.

“Il giovane smemorato Russo omette offendendo la verità che non sono stati i Socialisti ad abbandonare la maggioranza ma che sono stati espulsi perché chiedevano nelle riunioni interne, con legittima determinazione, l‘attuazione dell‘accordo d’apparentamento ed in particolare chiedevamo di discutere collegialmente nella coalizione i provvedimenti più importanti“.

“Il giovane Russo con il livore del neofito omette che prima di noi il sig. Betti ha espulso all’inizio di legislatura, con motivazioni simili o anche più futili e strumentali, altre liste sia civiche che riformiste“.

“Né il Sindaco uscente Betti né il segretario del PD Giovanni Russo hanno espresso l’intenzione né pubblica né privata di riprendere un dialogo con il gruppo Socialista Cascinese ma nemmeno con la lista “CASA RIFORMISTA-EUGENIO GIANI PRESIDENTE” che pure aveva avuto un lusinghiero risultato in città; in particolare i Socialisti, i quali partecipando prima alle politiche in lista con il PD nel 2022 e poi alle regionali nel 2025 hanno espresso chiaramente la loro collocazione per un ampio centrosinistra programmatico di governo”.

“Dario Rollo ha partecipato come hanno fatto i Sindaci di Cascina Betti e di Pontedera Franconi, ed il rappresentante della Sindaca Vanni a Montopoli a febbraio 2026 a Pontedera, all’iniziativa in memoria dei tre Socialisti Uccisi da mano Fasciste ed abbia fatto pubblicamente in quella sede una dichiarazione importante pubblica sui principi costituzionali; ne consegue che sul terreno dell’ impegno civico e su un programma elettorale comune possiamo fare un percorso insieme“.

“Infine i Socialisti sono la Sinistra, per la loro storia e per il contributo che hanno dato all’ Antifascismo, a partire da Giacomo Matteotti per arrivare al Partigiano Presidente Sandro Pertini, alla creazione dello stato sociale italiano, dalla Riforma della scuola, alla Sanità passando dallo Statuto dei Lavoratori alle Regioni alla riforma della legge Vassalli sulla giustizia, per citare i più rilevanti, non accettano lezioni da parte di nessuno, e meno che mai da chi ad oggi non sa qual è la propria collocazione e la propria storia: il PD, un insieme di pezzi dei partiti che per 50/60 anni nella Prima repubblica si sono contrapposti e oggi si ritrovano insieme senza una vera identità; il P.D., che aderisce come noi al Partito Socialista Europeo, in Italia si dimentica della propria collocazione continentale e fa il contrario di quello che viene deciso in Europa“.

Last modified: Marzo 17, 2026