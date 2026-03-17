Alla Cittadella Galileiana la mostra “150 Anni di Telefonia”: un viaggio nella storia della comunicazione

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PISA – È stata inaugurata martedì 17 marzo presso la Cittadella Galileiana (padiglione C1), la mostra storica “150 Anni di Telefonia”, organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Iconografico Pisano con il patrocinio del Comune di Pisa, della Provincia di Pisa, dell’Università di Pisa e di Marconi Labs Coltano. La mostra, curata da Marcello Cecconi, celebra il 150° anniversario del primo telefono brevettato da Alexander Graham Bell, con un focus speciale sui 50 anni della prima scheda telefonica.

La presentazione ufficiale si è svolta nel corso di una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, dell’assessore alla cultura Filippo Bedini, dei docenti Stefano Giordano e Filippo Giannetti, di Alessandro Bettini e di Marco Rossi. Presente anche Poste Italiane, che per l’occasione ha realizzato uno speciale annullo filatelico.

Nel suo intervento, Bedini ha sottolineato il valore didattico dell’esposizione e il suo potenziale come punto di riferimento per le scuole, evidenziando come il percorso racconti l’evoluzione tecnologica e sociale del telefono fino alle più recenti trasformazioni legate anche all’intelligenza artificiale.

Un percorso tra storia, tecnologia e costume

La mostra propone un itinerario ricco e articolato, con materiali d’epoca, documenti originali, gadget e installazioni interattive che ripercorrono le principali tappe della telefonia. Tra le sezioni tematiche:

gli inventori e le prime sperimentazioni

i concessionari precursori (1881–1925)

la telefonia a Pisa dal 1884

la radiotelefonia con gli esperimenti di Guglielmo Marconi a Coltano

l’evoluzione delle aziende telefoniche (SIP, Telecom Italia, TIM, FiberCop)

strumenti, centrali, telefoni e pubblicità

Particolarmente significativa la parte interattiva, che include due centralini funzionanti — uno manuale e uno automatico Siemens — oltre all’installazione dimostrativa “Spagofono”.

Un’opportunità anche per le scuole

L’esposizione ha una forte vocazione didattica: le classi potranno approfondire la storia della comunicazione attraverso oggetti, strumenti e attività pratiche, trasformando la visita in un’esperienza educativa coinvolgente.

Orari e informazioni

La mostra è a ingresso gratuito e sarà visitabile fino al 18 aprile, tutti i giorni con orario:

9:30 – 13:00

15:30 – 19:00

L’iniziativa rappresenta la quarta tappa di un ciclo di mostre avviato nel 2024, dedicato alla storia della telefonia e delle telecomunicazioni, confermando Pisa come luogo di riferimento per la divulgazione tecnico-scientifica e culturale.

Last modified: Marzo 17, 2026