Il progetto ‘Cross’ della Provincia di Pisa per promuovere l’uguaglianza di genere nelle scuole e negli Enti locali

Written by admin• 2:46 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Il progetto “Cross” (Costruire Relazioni e Orizzonti Senza Stereotipi) della Provincia di Pisa, finanziato dalla Regione nell’ambito del rifinanziamento della legge sulla Cittadinanza di genere (l.r. 16/2009), si sviluppa su azioni concrete per promuovere l’uguaglianza di genere e l’educazione alle differenze. Tra le iniziative previste, spiccano l’elaborazione dei bilanci di genere per alcuni Enti locali del territorio e attività di sensibilizzazione nelle scuole, con l’obiettivo di coinvolgere fino a 5.000 studenti, docenti e famiglie.

Il progetto, che partirà a marzo 2025 con un contributo di oltre 592.000 euro, include anche laboratori, percorsi di orientamento e attività di sensibilizzazione riguardo gli stereotipi di genere. Inoltre, sono previsti laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado, dai nidi fino alle scuole secondarie, in collaborazione con enti del terzo settore.

Al centro dell’iniziativa, anche la promozione del bilancio di genere che permetterà agli Enti locali di analizzare e migliorare le proprie politiche in favore dell’uguaglianza di genere. La sensibilizzazione nelle scuole sarà invece una parte fondamentale del cambiamento culturale necessario per superare pregiudizi e disuguaglianze persistenti.

L’assessora regionale Alessandra Nardini ha evidenziato come il rifinanziamento della legge rappresenti un impegno fondamentale per l’uguaglianza e come il progetto, rispetto al bando sperimentale del 2022, ora garantisca maggiore autonomia alle scuole, senza necessità di accordi territoriali con le amministrazioni comunali, evitando il blocco di progetti educativi.

In conclusione, Nardini ha sottolineato l’importanza di combattere il patriarcato attraverso l’educazione e ha affermato: “La scuola può dare un contributo straordinario in questa battaglia di civiltà“. Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, ha ribadito l’obiettivo di rafforzare la cultura di genere attraverso politiche concrete, sostenendo la parità di condizione e l’equilibrio tra vita professionale e privata.

Last modified: Gennaio 7, 2025