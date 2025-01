Ferrarese: “Il Sassuolo favorito per la vittoria, lotta accesa per il secondo posto tra Pisa e Spezia”

Written by admin• 3:37 pm• Pisa SC

PISA – Claudio Ferrarese, ex calciatore originario di Verona e attuale direttore sportivo della Lucchese, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it per commentare i campionati di Serie A, B e C. Ferrarese ha analizzato le prestazioni delle squadre, esprimendo le sue opinioni sulla favorita di questa stagione e sulla lotta per il secondo posto nel campionato di Serie B.

Sassuolo resta la favorita per la vittoria del campionato?

“Sì, assolutamente. Il Sassuolo ha tutte le qualità per vincere questo campionato, è la squadra più completa. Per il secondo posto, invece, sarà una lotta tra Pisa e Spezia, entrambe stanno dimostrando una grande forza. Lo Spezia è ancora indietro di 5 punti rispetto alla squadra di Pippo Inzaghi, ma sono convinto che daranno battaglia fino alla fine. Sarà una bellissima sfida tra le due squadre.”

Last modified: Gennaio 7, 2025