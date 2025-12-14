L’Effemeride Pisana del 14 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:45 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 14 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:43 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 8 e 57 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 294mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giorno della scimmia

Giornata mondiale dell’accensione delle candele

Santo del giorno:

San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa

Fontiveros, Spagna, c. 1540/2 – Ubeda, Spagna, 14 dicembre 1591

Protettore dei mistici, teologi mistici, poeti

Sembra sia nato nel 1540, a Fontiveros (Avila, Spagna). Rimase orfano di padre e dovette trasferirsi con la mamma da un luogo all’altro, mentre portava avanti come poteva i suoi studi. A Medina, nel 1563, vestì l’abito dei Carmelitani. Ordinato sacerdote nel 1567 dopo gli studi di filosofia e teologia fatti a Salamanca, lo stesso anno si incontrò con santa Teresa di Gesù, la quale da poco aveva ottenuto dal priore generale Rossi il permesso per la fondazione di due conventi di Carmelitani contemplativi (poi detti Scalzi), perchè fossero di aiuto alle monache da lei istituite. Il 28 novembre 1568 Giovanni fece parte del primo nucleo di riformati a Duruelo, cambiando il nome di Giovanni di San Mattia in quello di Giovanni della Croce. Vari furono gli incarichi entro la riforma. Dal 1572 al 1577 fu anche confessore-governatore del monastero dell’Incarnazione di Avila. Venne erroneamente incolpato e incarcerato per otto mesi per un incidente interno al monastero. Fu in carcere che scrisse molte delle sue poesie. Morì a 49 anni tra il 13 e il 14 dicembre 1591 a Ubeda.

E’ accaduto il 14 dicembre nel mondo:

1287 – Negli odierni Paesi Bassi crolla la diga Zuider Zee, causando la morte di oltre 50 000 persone

1782 – Ad Annonay, in Francia, i fratelli Montgolfier effettuano il primo volo con il prototipo di mongolfiera

1856 – Viene aperto il Casinò di Monte Carlo

1900 – Max Planck pubblica i suoi studi sulla teoria quantistica

1902 – Posa del primo cavo telegrafico attraverso l’Oceano Pacifico

1911 – I componenti della spedizione capitanata da Roald Amundsen, esploratore norvegese, sono i primi uomini a raggiungere il Polo sud

1934 – Debutto del musical Babes in Toyland, con la partecipazione di Stan Laurel e Oliver Hardy

1946 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite vota di stabilire il proprio quartier generale a New York

1955 – Sulla base di un progetto del Canada, l’Italia entra a far parte delle Nazioni Unite

1995 – Gli Accordi di Dayton per la pace in Bosnia vengono firmati a Parigi tra il presidente bosniaco Alija Izetbegović, il presidente serbo Slobodan Milošević e il presidente croato Franjo Tuđman

2001 – Papa Giovanni Paolo II indice per i cattolici un giorno di digiuno e preghiera per la pace, in coincidenza con la fine del Ramadan musulmano

2003 A Venezia riapre il Gran Teatro La Fenice Al termine dell’Operazione Red Dawn Saddam Hussein viene catturato dagli americani. L’esame del DNA conferma l’identità del prigioniero



La frase del giorno di Frate Indovino:

Chi di molto fa a meno vive a lungo e sta sereno

Nati il 14 dicembre:

VINICIO CAPOSSELA

Cantautore italiano

α 14 dicembre 1965

NOSTRADAMUS

Medico e astrologo francese

α 14 dicembre 1503 ω 2 luglio 1566

Deceduti il 14 dicembre:

PETER O’TOOLE

Attore inglese

α 2 agosto 1932 ω 14 dicembre 2013

ANDREJ SACHAROV

Fisico russo, Premio Nobel per la pace

α 21 maggio 1921 ω 14 dicembre 1989

SAN GIOVANNI DELLA CROCE

Poeta e sacerdote spagnolo

α 24 giugno 1542 ω 14 dicembre 1591

GEORGE WASHINGTON

1° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 22 febbraio 1732 ω 14 dicembre 1799

