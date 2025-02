Il Pisa Ovest affida a Marco Saviozzi la direzione sportiva della società rossoblù

Written by admin• 5:34 pm• Pisa, Sport

PISA – Marco Saviozzi è il nuovo direttore sportivo del Pisa Ovest. Con una solida esperienza nel calcio giovanile toscano, Saviozzi si occuperà della gestione e della programmazione del settore giovanile e della scuola calcio, coordinando tutte le attività delle due aree.

La carriera di Saviozzi è caratterizzata da una lunga esperienza sui campi, prima come calciatore, poi come allenatore e, infine, come direttore sportivo. Ha collaborato con numerosi club di rilievo, tra cui la Polisportiva Zambra, il Cascina Calcio, il Pontedera, dove ha vinto l’Oscar come miglior direttore sportivo del settore giovanile in Toscana. Successivamente, ha continuato il suo percorso al Valdera Calcio, al Ponsacco, al Tau e ancora al Pontedera. In ultimo, ha intrapreso una fruttuosa collaborazione con la Fiorentina come osservatore e collaboratore del settore giovanile.

“Sono entusiasta di accettare questo incarico“, ha dichiarato Marco Saviozzi. “Dopo il colloquio con il Presidente Stefano Toni e il Direttore Generale Stefano Cattani, sono convinto di aver trovato un ambiente con persone serie, entusiaste e pronte a lavorare. L’obiettivo è creare una struttura capace di competere con le realtà più avanzate. Sarà un lavoro impegnativo, ma il primo passo sarà costruire una squadra in cui tutti lavorano per il bene comune con serietà e professionalità.“

Saviozzi ha inoltre sottolineato la qualità delle persone con cui lavorerà, citando Luca Giannini, Iacopo Balestri, Antonio Pucci, e gli istruttori qualificati come Federico Balestri, Tiberio Guarente e Federico Benvenuti, con i quali avrà un continuo scambio di idee. “Il Pisa Ovest è una delle realtà più importanti della provincia, con impianti sportivi di qualità e un grande numero di tesserati. Sono certo che questo ambiente mi permetterà di pianificare a lungo termine. Il progetto è ambizioso, ma la sfida è stimolante e mi ha dato la motivazione giusta per accettare l’incarico,” ha concluso Saviozzi.

