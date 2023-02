Il Pisa espugna il “Tardini” spinto da uno splendido tifo nerazzurro

Scritto da admin• 10:30 pm• Pisa SC

PARMA – Grande seguito di tifosi nerazzurri che hanno affollato in 1.127 il settore ospiti dello stadio “Tardini” di Parma, per un pubblico totale di 9.889 spettatori paganti, e questo malgrado l’orario scomodo in una serata feriale.

di Maurizio Ficeli

Tre pullman, quelli del Coordinamento di Liana Bandini, del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni e del Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi ed una sfilata di auto e pulmini ha solcato fin dal primo pomeriggio l’autostrada della Cisa in direzione della città ducale. Presenti i Gruppi della Nord visto che non c’era l’obbligo della tessera del tifoso. Tanta la fiducia dopo il successo con il Perugia e bello il colpo d’occhio del settore occupato dai tifosi nerazzurri. Qualche iniziale schermaglia verbale fra le due tifoserie, visto che i pisani sono sempre stati amici dei reggiani, quindi nemici dei parmensi, mentre i ducali sono gemellati con Spezia e Sampdoria.

Inizia la rumba del tifo pisano “Nerazzurro è il colore che portiamo dentro il cuore”. Sventolio di bandieroni al vento inframmezzati da cori ritmati con le mani “Forza nerazzurri ole, nerazzurri ole!” ed ancora “Siamo tifosi nerazzurri e mai nessuno ci fermerà, ovunque il Pisa seguiremo e lo trascineremo in A”. La gara ristagna sul pari ma i cori non conoscono alcuna sosta “Forza dai magico Pisa facci un gol”. Nel frattempo c’è un tiro di Gargiulo, un po’ troppo debole in verità, bloccato a terra da Chichizola, ma il tifo nerazzurro continua la sua rumba incessante” Pisa del mio cuor”mentre Sibilli prova un tiro verso porta la porta avversaria, ma blocca ancora il portiere dei ducali. “Siamo qui per te, devi vincere!” insistono i supporters giunti dalla città della Torre Pendente. “Forza Pisa, dalla curva si alzerà, noi ti amiamo e ti adoriamo, siamo tutti quanti ultra ‘”. Qualche fallo riscalda un po’ la gara, ma non più di tanto, si continua a non schiodarsi dallo zero a zero. “E quando il Pisa segnerà, tutto lo stadio esploderà in un boato che farà tremare la terra ed il mare” cantano i tifosi nerazzurri cercando di dare la carica ai propri beniamini affinché sblocchino il risultato, seguito da un “Vinci per noi, la Nord è qui con te,lalalala’”.

La gara va avanti in equilibrio, ma i tifosi non smettono mai di gridare ed incitare ” Forza Pisa facci un gol” seguito da “Noi vogliamo questa vittoria”. Il Parma cerca di insidiare l’area nerazzurra, per fortuna che i tiri dei giocatori crociati finiscono abbondantemente in alto. Finisce il primo tempo ed all’ingresso in campo per la ripresa, applausi per Nicolas che si va a posizionare nella porta con alle spalle i tifosi pisani. “Ale Ale Pisa” è il refrain continuo dei sostenitori nerazzurri, ritmato in continuazione,mentre la gara rimane in equilibrio. Ma i tifosi cercano di dare una scossa in una gara con un buon ritmo ma senza comunque grandi occasioni e con errori da parte di entrambe in fase di conclusione . “Canto perché tu sei l’amore più grande che c’è, combatterò e lotterò, ora è per sempre al tuo fianco sarò”.

Ma quando la gara sembrava indirizzata verso il pareggio ci pensa Idrissa Toure’ all’82’ a segnare la rete della vittoria, facendo esplodere di gioia il settore dove erano assiepati i tanti meravigliosi tifosi giunti da Pisa. E la festa può avere inizio “Vamos Vamos grande Pisa,”I giocatori vanno sotto la curva a prendere gli applausi ed a ringraziare i loro supporters per il sostegno. Ed ora sotto con il Palermo per un’altra partita entusiasmante per conquistare tre punti”.

Last modified: Marzo 1, 2023