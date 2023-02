Federico Barba: “La vittoria di tutti. Siamo stati bravi e maturi. Con il Palermo altri tre punti”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:33 pm• Pisa SC

PARMA – Federico Barba è stato uno dei migliori in campo al “Tardini” in coppia con Antonio Caracciolo ha blindato la retrogurdia di mister Luca D’Angelo che non ha mai rischiato.

di Antonio Tognoli

“Il Parma è una squadra forte, era una gara bloccata nella prima parte, noi abbiamo dimostrato di saper soffrire e abbiamo capitalizzato al meglio l’occasione che ci è capitata. Non era facile giocare con loro che non ti davano punti di riferimento, abbiamo dimostrato tutti maturità. Adesso c’è da pensare subito al Palermo. Questa vittoria ci lancia e ci dà la spinta giusta. Sabato vogliamo altri tre punti davanti ai nostri tifosi”.

