Scritto da Antonio Tognoli• 9:25 pm• Pisa, Cronaca

PISA – Nel tardo pomeriggio di martedì 28 febbraio intorno alle 19 la Squadra VVF di Cascina é intervenuta a Bientina sulla SS Bientinese per incidente stradale.



L’incidente ha visto coinvolte quattro autovetture e un camion che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. I VVF hanno soccorso l’occupante di un’auto e lo hanno affidato alle cure del 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso.

