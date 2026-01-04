Enrico Bruni (PD): “Solidarietà alla lavoratrice aggredita in aeroporto”

Written by admin• 6:13 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo un breve comunicato di solidarietà alla lavoratrice

dell’Aeroporto di Pisa aggredita la notte di Capodanno da parte di Enrico Bruni (PD).

“Esprimo la mia piena solidarietà alla lavoratrice aggredita all’aeroporto di Pisa mentre stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro. A lei va la nostra vicinanza: nessuna persona dovrebbe subire violenza per aver fatto rispettare regole che non ha deciso, ma che è chiamata ad applicare. Questo episodio non è un fatto isolato. Quando chi lavora al front office diventa l’unico argine tra problemi di organizzazione e frustrazione degli utenti, il rischio è che la violenza diventi routine. Per questo credo sia necessario un salto di qualità nelle tutele. Chiediamo a Toscana Aeroporti di farsi parte attiva per rafforzare sicurezza, formazione e condizioni di lavoro, a tutela di un servizio pubblico fondata sul rispetto, sulla responsabilità e sulla dignità“, conclude Bruni.

