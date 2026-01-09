Udinese – Pisa: tutti i precedenti al “Friuli”. Ultima vittoria firmata Ferrante nel 1991

Written by Antonio Tognoli• 11:09 am• Pisa SC

PISA – Il presente campionato rappresenta l’undicesima volta in cui Pisa ed Udinese si trovano di fronte dalla nascita del torneo a girone unico.

di Giovanni Manenti

Le sfide disputate hanno sempre visto le due formazioni affrontarsi nella Massima Divisione (questa è la quarta occasione) oppure fra i Cadetti, con un bilancio complessivo – compresa la gara di andata che ha visto i friulani imporsi 1-0 alla “Cetilar Arena” – di sostanziale equilibrio, con 7 vittorie dei bianconeri rispetto a 9 pari e 5 successi dei nerazzurri, in leggero svantaggio (20 a 19) anche per quanto concerne le reti segnate, mentre avendo riferimento ai 10 confronti svoltisi in Friuli, ecco che i padroni di casa possono vantare 4 affermazioni a fronte di altrettanti pari e due vittorie ospiti.

La Storia dei due Club fa sì che gli stessi si affrontino per ben sei volte fra i Cadetti nel corso degli anni ’40 – Torneo che li vede ancora protagonisti nella stagione 1991-’92, dopo essersiritrovarsi di fronte in tre occasioni nella Massima Divisione nel corso degli anni ’80 facenti riferimento all’Era Anconetani – così che le sfide in Serie B sono complessivamente le più numerose, con 7 Campionati disputati ed un bilancio complessivo di assoluta parità con 5 affermazioni a testa e 3 pari, mentre avendo riferimento ai soli match svoltisi in Friuli si registrano 3 vittorie dei padroni di casa rispetto a due pari e ad altrettante affermazioni dei nerazzurri – entrambe per 1-0, curiosamente nella prima e nell’ultima occasione, sempre per 1-0 rispettivamente il 12 maggio 1940 (rete di De Martinis) e l’8 dicembre 1991, deciso da una rete di Ferrante – così come una nota statistica quanto mai negativa per i nostri colori sta nel fatto che nei 7 precedenti nella Massima Divisione il Pisa non abbia mai vinto contro i bianconeri, collezionando solo 5 pari a fronte di due sconfitte, con 3 pari ed una sconfitta all’ombra della Torre Pendente e due pari ed una sconfitta in Friuli.

In merito agli appena citati tre unici precedenti nella Massima Serie fra le due squadre, il primo si svolge il 28 novembre 1982 alla undicesima giornata, con Udinese e Pisa in settima ed ottava posizione divise (10 punti a 9) da una sola lunghezza, così che il risultato di parità per 1-1 – deciso da un “botta e risposta” in avvio di ripresa con a segno Casale su rigore e replica di Surjak – viene ben accolto da entrambe le formazioni, che a fine stagione centrano l’obiettivo salvezza. con i friulani a concludere addirittura sesti con 32 punti ed i nerazzurri 11esimi a quota 27.

Tale circostanza determina che Pisa ed Udinese si affrontano di nuovo il 25 marzo 1984 per la 24esima giornata, in una situazione ben diversa, ovvero con i friulani (che possono contare tra le proprie file il fuoriclasse brasiliano Zico …) settimi con 25 punti – ancorché reduci dalla pesante sconfitta per 1-4 all’Olimpico con la Roma – ed i nerazzurri in piena lotta per non retrocedere, quint’ultimi con 18 punti ed una lunghezza di margine sulla coppia formata da Lazio e Napoli e la sconfitta patita per 1-2 (con reti di Edinho su rigore e Causio a ribaltare l’iniziale vantaggio siglato da Criscimanni …) a far da prologo al deludente finale di Campionato caratterizzato da soli 4 punti negli ultimi sette turni e conseguente condanna alla retrocessione, penultimi con 22 punti, mentre i bianconeri concludono noni a quota 31, nonostante le 19 reti di Zico, Vice Capocannoniere ad un centro da Platini.

L’immediata, consueta risalita del Pisa nella Massima Serie fra sì che le due formazioni tornino ad affrontarsi nella stagione 1985-’86 che le vedrà entrambe protagoniste in negativo e con non molte polemiche, con la sfida in Friuli ad aver luogo il 13 ottobre 1985 e valevole per la sesta giornata che vede bianconeri e nerazzurri divisi (5 punti a 4) da una sola lunghezza, e l’incontro a concludersi sul punteggio di 1-1. con ancora gli ospiti avanti con Armenise poco prima della mezzora ed i padroni ad impattare con Carnevale nella ripresa, ma il “contenzioso” nasce a fine Campionato, con il Pisa retrocesso in quanto terz’ultimo con 23 punti rispetto ai 25 dei friulani, ma con questi inizialmente declassati a seguito dell’indagine sul cosiddetto “Totonero bis”, salvo vedersi poi ribaltare la sentenza tramutata in una penalizzazione di 9 punti da scontarsi nel successivo Torneo.

Riepilogo gare Lecce-Pisa allo Stadio “Friuli” in Serie A (una vittoria Udinese e due pareggi):

28.11.1982 – 11.a giornata: Udinese– Pisa 1-1 (56’ Surjak; 53’ rig. Casale)

25.03.1984 – 24.giornata: Udinese– Pisa 2-1 (32’ rig. Edinho, 50’ Causio; 28’ Criscimanni)

13.10.1985 – 6.a giornata: Udinese – Pisa 1-1 (56’ Carnevale; 270 Armenise)

Riepilogo gare Udinese-Pisa allo Stadio “Friuli” nel Torneo Cadetto (3 vittorie Udinese, 2 pareggi e 2 vittorie Pisa):

12.05.1940 – 29.a giornata: Udinese– Pisa 0-1 (54’ De Martinis)

05.01.1941 – 13.a giornata: Udinese – Pisa 6-2 (4’, 60’ e 70’ D’Odorico, 35’ Baldassi, 41’ aut. Strobbe, 50’ Bertoli; 74’ Montiani, 90 rig. Fusco

02.11.1941 – 2.a giornata: Udinese – Pisa 2-1 (37’ Del Medico, 60’ rig. Zorxi; 70’ Bertoni)

20.12.1942 – 12.a giornata: Udinese – Pisa 1-0 (61’ Salati)

25.05.1947 – 36.a giornata: Udinese – Pisa 0-0

18.12.1949 – 16.a giornata: Udinese – Pisa 0-0

08.12.1991 – 15.a giornata: Udinese – Pisa 0-1 (24’ Ferrante)

