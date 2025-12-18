Il contributo della Fondazione Pisa al dialogo sui giovani: l’intervento del professor Franco Cervelli a Telegranducato

Written by admin• 11:01 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Nel corso della trasmissione “A casa di… Massimo”, andata in onda martedì su Telegranducato, il professor Franco Cervelli, consigliere di amministrazione della Fondazione Pisa, è intervenuto in studio accanto al conduttore Massimo Marini, offrendo un contributo di rilievo al dibattito.

Insieme al prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI, e ad Antonio Cerrai, vicepresidente del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione OMRI, Cervelli ha affrontato i temi dell’educazione civica, del benessere dei giovani e del valore della prevenzione come investimento sociale.

Nel suo intervento ha evidenziato il ruolo delle fondazioni di origine bancaria nel sostenere progetti capaci di creare alleanze tra scuola, istituzioni e territorio, citando iniziative come “Di sana e robusta Costituzione” come esempi virtuosi di collaborazione e di traduzione dei principi costituzionali in percorsi formativi concreti.

Il confronto è stato arricchito dai collegamenti da remoto con il questore di Roma Roberto Massucci, vicepresidente della Fondazione Insigniti OMRI, e con il professor Pietro Pietrini, presidente del Comitato consultivo della Fondazione per le neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni, che hanno offerto una visione integrata delle politiche di prevenzione e inclusione.

La puntata ha confermato l’importanza del dialogo tra competenze diverse e il ruolo della Fondazione Pisa come soggetto attivo nello sviluppo culturale e sociale del territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

