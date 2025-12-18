Written by Dicembre 18, 2025 11:01 am Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Il contributo della Fondazione Pisa al dialogo sui giovani: l’intervento del professor Franco Cervelli a Telegranducato

HomePisa, Attualità, Eventi/SpettacoloIl contributo della Fondazione Pisa al dialogo sui giovani: l’intervento del professor Franco Cervelli a Telegranducato

PISA- Nel corso della trasmissione “A casa di… Massimo”, andata in onda martedì su Telegranducato, il professor Franco Cervelli, consigliere di amministrazione della Fondazione Pisa, è intervenuto in studio accanto al conduttore Massimo Marini, offrendo un contributo di rilievo al dibattito.

Insieme al prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI, e ad Antonio Cerrai, vicepresidente del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione OMRI, Cervelli ha affrontato i temi dell’educazione civica, del benessere dei giovani e del valore della prevenzione come investimento sociale.

Nel suo intervento ha evidenziato il ruolo delle fondazioni di origine bancaria nel sostenere progetti capaci di creare alleanze tra scuola, istituzioni e territorio, citando iniziative come “Di sana e robusta Costituzione” come esempi virtuosi di collaborazione e di traduzione dei principi costituzionali in percorsi formativi concreti.

Il confronto è stato arricchito dai collegamenti da remoto con il questore di Roma Roberto Massucci, vicepresidente della Fondazione Insigniti OMRI, e con il professor Pietro Pietrini, presidente del Comitato consultivo della Fondazione per le neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni, che hanno offerto una visione integrata delle politiche di prevenzione e inclusione.

La puntata ha confermato l’importanza del dialogo tra competenze diverse e il ruolo della Fondazione Pisa come soggetto attivo nello sviluppo culturale e sociale del territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Last modified: Dicembre 18, 2025
Previous Story
Mobilieri Ponsacco fuori dalla Coppa
Next Story
Il Mobilieri Ponsacco contro il Saline per consolidare la sua posizione di primo in classifica

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti