Il Ministro Daniela Santanché: “Massimo appoggio al Sindaco Michele Conti per la cittadella congressuale”

Scritto da admin• 11:13 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – In visita a Pisa per sostenere il programma elettorale della coalizione di Centrodestra capeggiata dal Sindaco uscente Michele Conti, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha avuto modo di intrattenersi con gli Organi di Informazione presso la Struttura Ospedaliera del Santa Chiara, toccando vari aspetti importanti della vita del nostro Paese.

di Giovanni Manenti

Soffermandosi inizialmente sulle prospettive di utilizzo della riferita Area al momento in cui l’intera struttura sanitaria sarà trasferità a Cisanello, la Senatrice di Fratelli d’Italia ha sottolineato: “La proposta portata avanti dal Sindaco Conti di dedicare l’area ad un Centro Congressuale mi trova assolutamente d’accordo, in quanto per una città ad indirizzo turistico come Pisa rappresenta una soluzione di indubbia attrazione avvalorata, oltre che dalla bellezza del luogo, dalla vicinanza con lo Scalo Aeroportuale e dalle dimensioni del territorio che consente di poter visitare comodamente i luoghi che l’hanno resa famosa, a partire dalla Piazza dei Miracoli, ragion per cui si tratta di un progetto per il quale il Governo si impegna nel fare la propria parte”.

Per ciò che concerne il settore dei balneari, molto caro alla nostra comunità, il Ministro precisa come: “pur non avendo la delega su questo specifico argomento, il Governo sta mettendo in atto le misure necessarie per tutelare i circa 8000 stabilimenti balneari esistenti nel Paese, molti dei quali a conduzione familiare, ragion per cui dobbiamo andare avanti con la mappatura, ribadendo peraltro che non abbiamo cambiato idea sia sulla loro importanza che sul valore che danno al Turismo balneare con le rispettive peculiarità e specificità, così che ci impegniamo a trattare con l’Europa, ribadendo che l’Italia ha ottomila chilometri di coste, è una Penisola, convinti che il Ministro competente Fitto possa portare a casa una soluzione di cui non conosciamo ancora i dettagli ma che sia soddisfacente per salvaguardare i loro interessi“.

Sul piano dell’attrazione turistica la Senatrice ha puntualizzato come: “sia stato desolante nel periodo caratterizzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria vedere le principali città italiane vuote, così che è assolutamente necessaria un’azione incisiva per incentivare ancor più l’offerta turistica, partendo dal principio di destagionalizzare la stessa, come l’idea di cui abbiamo appena parlato della realizzazione di una Cittadella Congressuale può rappresentare un esempio, il che comporterebbe da una parte il vantaggio di stabilizzare il flusso turistico e, dall’altro, riuscire ad imparare a venderci meglio con offerte alternative, in quanto l’Italia è la Nazione più bella al mondo, ma non siamo in grado di sfruttare questa caratteristica, basti pensare ai cammini meravigliosi esistenti anche qui in Toscana ed ad un movimento in crescita in tutta Europa rappresentato dal Cicloturismo, per il quale la Germania fattura 20 miliardi rispetto ai soli 5 del nostro Paese pur avendo più chilometri percorribili in bicicletta”.

In ultimo, Daniela Santanché ha toccato anche la questione degli affitti brevi, ritenendo come: “anche in questo caso debba prevalere il buon senso, trattandosi di un tema che si protrae oramai da tempo e che certamente va regolamentato ma non criminalizzato in quanto per noi la proprietà privata è sacra e se una famiglia ha ereditato un appartamento od una stanza qui a Pisa magari per migliorare la qualità della vita dei propri figli non è nostra intenzione metterla alla berlina, precisando peraltro di aver aperto l’altra settimana un tavolo al Ministero con i Sindaci delle città metropolitane ed aperto a tutte le Categorie, il che mi fa ritenere di poter essere in grado di trovare tutti insieme una soluzione“.

Last modified: Maggio 7, 2023