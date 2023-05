Il Ministro Abodi lancia Pisa e il Progetto Stadio: “Qui ci sono risorse e idee chiare”

Scritto da admin• 10:11 pm• Pisa SC

PISA – All’Arena Anconetani è arrivato sabato ad inizio ripresa ad assistere alla gara fra Pisa e Frosinone il Ministro dello sport Andrea Abodi, accompagnato dal sindaco di Pisa Michele Conti e dall’assessore allo sport Raffaele Latrofa.



di Maurizio Ficeli



Queste le sue parole rilasciata in una conferenza stampa post gara: “Sono venuto qui non certo per una questione di amarcord, anche perché la mia esperienza in Serie B ha caratterizzato poi quella professionale. Inoltre la regolarità del campionato per me è sempre troppo importante e poi c’è anche da dire che se succede qualcosa ad un club coinvolge anche di conseguenza anche le altre squadre. Se quel 22 dicembre non fosse andata bene, mi sarei sentito tante responsabilità sulle spalle, ma con l’aiuto di Dio, di Enzo Ricci e di Corrado, da quel giorno, si è aperta una pagina nuova e si è chiusa una crisi. Ora però sono qui per parlare di futuro col Sindaco Conti e l’assessore Raffaele Latrofa. Inoltre ho un grande affetto per la città di Pisa e i suoi tifosi. Michele Conti, poi, è un sindaco ed una persona che ha un progetto che merita di andare avanti con continuità, sia sullo sport che su altre cose”

E a tal proposito Andrea Abodi parla della questione stadio affermando quanto segue: “Sogno tanti nuovi stadi in Italia. E poi abbiamo anche bisogno di avere delle infrastrutture adeguate e accessibili a tutti gli effetti, moderne e funzionali. Questa amministrazione comunale di Pisa da quando ho iniziato ad incontrarla è sempre stata disponibile. Il club ha le idee chiare e viene da esperienze importanti. Lo stadio è imprescindibile da questo punto di vista. Credo che una volta che si aprirà il cantiere del campo sportivo di Gagno, si aprirà nuovamente questa via per lo stadio e il nuovo stadio significa anche risorse e ricerca di nuove risorse. Le risorse ci sono e possiamo mobilitarle. La differenza la fa il portafoglio dei progetti e Pisa ha dimostrato di averlo”.

