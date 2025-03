Il futuro del Cicloturismo in toscana: opportunità e sostenibilità, tavola rotonda a Pisa

Written by admin• 10:23 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il Comune di Pisa organizzano un incontro sul futuro del cicloturismo, settore in forte crescita nella regione. L’evento, intitolato “Il Cicloturismo prossimo venturo. Dal Terre di Pisa Bike Trail al Giro d’Italia”, si terrà il 20 marzo 2025 alle 10:00 presso il Centro MACC della Camera di Commercio di Pisa.

Il convegno esplorerà le opportunità di sviluppo turistico sostenibile offerte dal cicloturismo, con un focus sulle potenzialità delle province di Pisa e Lucca. Si inserisce in un periodo significativo, tra il Terre di Pisa Bike Trail (23-27 aprile) e le tappe a cronometro del Giro d’Italia (maggio), che coinvolgeranno le due città.

“Questo convegno – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio – mette in evidenza come il cicloturismo rappresenti un’opportunità di sviluppo che unisce paesaggi e turismo sostenibile. Eventi come il Giro d’Italia e il Terre di Pisa Bike Trail sono occasioni straordinarie per far conoscere le bellezze delle nostre terre, spesso meno esplorate dai turisti.”

“Pisa è pronta a cogliere le opportunità offerte dal cicloturismo – afferma Michele Conti, Sindaco di Pisa – che coniuga sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Questo convegno è un passo importante per rafforzare una strategia comune di sviluppo, puntando su itinerari esperienziali e mobilità dolce. Eventi come il Terre di Pisa Bike Trail e la tappa del Giro d’Italia saranno un motore per il turismo sostenibile e per le imprese locali.”

La Toscana è una meta ideale per il cicloturismo, grazie alla varietà dei suoi paesaggi e al suo patrimonio storico e artistico. Le province di Pisa e Lucca offrono numerosi itinerari per ciclisti di tutti i livelli.

Moderato da Andrea Maggini, Direttore della Tappa del Giro d’Italia, il convegno vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore, tra cui:

Dott. Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione, che presenterà le iniziative regionali sul cicloturismo.

Dott. Alessandro Tortelli, Centro Studi Turistici, che analizzerà la crescita del cicloturismo e le opportunità per la Toscana.

Silvia Livoni, consulente cicloturismo, che approfondirà il ruolo degli eventi ciclistici nella promozione turistica del territorio.

Dott. Paolo Pesciatini, Assessore al Turismo del Comune di Pisa, e D.ssa Laura Granata, responsabile del Servizio Turismo della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, che parleranno del Terre di Pisa Bike Trail.

Interverranno anche gli assessori allo Sport dei Comuni di Pisa e Lucca, Frida Scarpa e Fabio Barsanti, che presenteranno le novità legate alle tappe a cronometro del Giro d’Italia.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta una grande occasione di confronto sul cicloturismo in Toscana e sulle strategie per valorizzare il territorio attraverso questo turismo sostenibile.

Per informazioni:

Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest

Tel. 050-512280

Email: turismo@tno.camcom.it

tno.camcom.it

Last modified: Marzo 19, 2025