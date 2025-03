“Giulietta e Romeo”: una rivisitazione intima e musicale del classico shakespeariano al Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 11:03 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Cinque quadri evocativi, dove le parole di Romeo e Giulietta si intrecciano in un dialogo profondo e appassionato. In questo allestimento scenico essenziale e minimalista, il confronto tra parola, suono e immagine diventa il cuore pulsante dello spettacolo. Un’opportunità unica per il pubblico di scoprire una nuova interpretazione del classico shakespeariano.

Giulietta e Romeo, con regia di Roberto Latini, sarà in scena sabato 22 marzo alle ore 21 al Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza della Stazione 16. Il cast include Roberto Latini e Federica Carra, con le musiche originali di Gianluca Misiti. La produzione è a cura di Lombardi Tiezzi.

Il celebre dramma di Shakespeare è universalmente considerato una delle storie d’amore più potenti mai raccontate, una tragedia che esplora i temi della passione, del destino e della fatalità. In questa versione contemporanea, Roberto Latini trasforma il testo classico in un concerto scenico, concentrandosi sulle poche scene che vedono insieme i due amanti.

Attraverso questa interpretazione, Latini crea un dialogo tra passato e presente, tra l’ideale e il reale, offrendo una riflessione critica e profonda sull’amore. Lo spettacolo ci guida in un viaggio intimo, raccontando la tragedia di un amore mancato, di ciò che sarebbe potuto essere e che rimane, nel nostro cuore, solo un ricordo. Romeo e Giulietta sono figure che portano con sé quella nostalgia che la vita riserva a chi è passato, e che nel loro amore non è mai riuscito a trovare il lieto fine.

“Alla fine, ci dispiace sempre che vada così”, spiega Latini. “Che la loro storia sia priva di un’invenzione che ci regali un lieto fine, che rispecchi tanto la verità nella sua brutalità, un dolore che sapevamo già. Ma ci dispiace soprattutto di aver già conosciuto il dispiacere, quando ci allontaniamo da quello che siamo stati, da quel cuore giovane e pieno di speranza. Allora, ci può sembrare vero che Romeo e Giulietta siamo noi, e l’unica tragedia è il tempo che passa, che ci allontana da quel ragazzo o da quella ragazza che eravamo. Quando la bellezza dell’amore ci poteva trovare anche nel disincanto, chiedendoci di saltare, ma con la condizione di stare leggeri, come allora.”

Giulietta e Romeo fa parte della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Nuovo – Binario Vivo APS, sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.

Biglietti e informazioni:

Teatro Nuovo , Piazza della Stazione 16, Pisa

, Piazza della Stazione 16, Pisa Info e dettagli sugli spettacoli : sito web

: sito web Prevendite : Piattaforma CiaoTickets

: Piattaforma CiaoTickets Botteghino : martedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 19, e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

: martedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 19, e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Biglietto intero: 15 euro, convenzionati/soci Unicoop: 13 euro, studenti e dipendenti Università di Pisa: 10 euro (esclusi diritti di prevendita).

Telefono: 3923233535

Email: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Per partecipare agli spettacoli del Teatro Nuovo, è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (costo 3 euro). Il tesseramento può essere effettuato anche online a questo link.

Last modified: Marzo 19, 2025